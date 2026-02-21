"Планка" очень высокая: Трамп рассматривает план ликвидации лидера Ирана Хаменеи и его сына, — Axios

Администрация президента США Дональда Трампа готова пойти даже на предложение, которое позволит Ирану "символическое" обогащение урана, если это не позволит создать ядерную бомбу. Однако в то же время Трамп рассматривает варианты удара по верховному лидеру Алие Хаменеи и его сыну.

Готовность США пойти на "символическую" сделку свидетельствует о возможном просвете между американскими "красными линиями" и Ираном для предотвращения войны. Однако США готовы прибегнуть и к более радикальным действиям, пишет издание Axios со ссылкой на источники.

Параллельно Трампу представили военные планы дальнейшего развития событий. Именно они предусматривают устранение Али Хаменеи с его главным преемником — сыном.

"Планка для будущего ядерного предложения Ирана очень высока, поскольку план должен убедить многих скептиков в администрации Трампа и в регионе", — утверждают неназванные чиновники США.

Иранская сторона потеряет шансы, если "продолжит играть в игры", а Трамп пойдет на такую сделку, которую сможет "продать политически" в своей стране. Если иранцы хотят предотвратить нападение на них, то должны предложить администрации Трампа такую сделку, от которой США не смогут отказаться, говорят чиновники.

Трамп может нанести удар уже в ближайшее время

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в пятницу, 20 февраля, анонсировал окончательное предложение от страны уже в течение нескольких дней. Однако, как американские и израильские чиновники рассказали изданию, Трамп может нанести удар по Ирану уже в эти выходные — 21-22 февраля.

Однако некоторые советники пытаются ослабить пыл президента США, призывая его к терпению. Сработает ли это — неизвестно, поскольку Трамп в любой момент может отдать соответствующий приказ. Американский лидер продолжает оставлять все предложения открытыми.

Пентагон сейчас предлагает Трампу многочисленные варианты развития событий. Однако никто не знает, какой план может выбрать политик.

"У них есть что-то для каждого сценария. Один сценарий уничтожает аятоллу, его сына и мулл", — сообщил источник, а другой подтвердил эти данные, заявив, что такой вариант предложили президенту несколько недель назад.

Тем не менее 20 февраля в CNN сообщили, что Иран продолжает активно наращивать силы и стягивать войска.

19 февраля OSINT-блогер DefenceGeek предупредил, что США планируют перебросить до 100 самолетов-заправщиков для вторжения в Иран.