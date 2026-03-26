Місія нездійсненна: навіщо США перекидають елітних морпіхів в Іран, — The Telegraph

Солдатам елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії США віддано наказ вирушити до Перської затоки в рамках підготовки до подальших військових дій. І експерти задаються питанням, які завдання їм можуть поставити і що загін у кілька тисяч осіб може зробити, щоб переломити хід війни в Ірані.

Десантники 82-ї повітряно-десантної дивізії здійснювали зухвалі рейди в несприятливих умовах по всьому світу. А зараз тисячі американських десантників готуються до великого перекидання на Близький Схід, тоді як Дональд Трамп обмірковує можливість наземного нападу на Іран. Розміщення військ на землі означало б значну ескалацію конфлікту, що розпочався з американсько-ізраїльських авіаударів 28 лютого, пише The Telegraph.

Військовослужбовці 82-ї дивізії — це бойові сили, які можуть бути розгорнуті в будь-якій точці світу впродовж 24 годин, можуть десантуватися з парашутами для захоплення ключових територій, таких як аеродроми, порти та інфраструктура.

Відео дня

Морпіхи США — це потужна зброя, яку можна використовувати по-різному

82-га дивізія, один із найуславленіших військових підрозділів Америки, заслужила свою репутацію у Другій світовій війні та відтоді брала участь практично у всіх конфліктах за участю Америки.

Зовсім нещодавно вони були розгорнуті в Іраку та Афганістані, а невдовзі після вторгнення Росії в Україну їх перекинули в Європу для посилення східного флангу НАТО.

Вашингтон, як і раніше, ухиляється від відповіді на питання про те, як 82-гу дивізію може бути використано в Перській затоці. Однак Анна Келлі, прес-секретар Білого дому, заявила: "Президент Трамп завжди має у своєму розпорядженні всі військові варіанти".

Розгортання сил відбулося після того, як стало відомо, що дві десантні групи, які складаються майже з 5000 американських морських піхотинців, прямують до цього регіону.

Військові аналітики заявили, що поєднання морської піхоти і десантників може надати Трампу кілька варіантів для нанесення обмежених наземних ударів по іранських цілях.

Журналісти розглянули потенційні завдання, в яких може бути задіяна 82-а дивізія США.

Забезпечення безпеки Ормузької протоки

Іран і його ставленики спричинили економічний хаос, перекривши Ормузьку протоку — вузький водний шлях, через який проходить 20 відсотків світових поставок нафти.

Ормузьку протоку закрито для більшості танкерів

За наявними даними, режим аятолл замінував судноплавний канал і заборонив прохід деяким суднам, що призвело до зростання цін на нафту до більш ніж 100 доларів за барель.

Ключову роль у задушливому контролі ісламського режиму над протокою відіграє стратегічно важливий острів Кешм, з якого відкривається вид на найвужчу частину протоки.

Колись популярне місце серед туристів, це скельне утворення перетворилося на військову фортецю.

Під соляними печерами і мангровими лісами ховається "підземне ракетне місто", де, як вважають, Тегеран зберігає величезну кількість зброї, зокрема протикорабельних боєприпасів, що мають ключове значення для загрози протоці.

Курортний острів Кешм перетворився на фортецю

За наявними даними, мережа тунелів пролягає настільки глибоко під землею, що практично недоступна для звичайної зброї.

Вважається, що Іран здатний запускати ці ракети, націлені на кораблі, що проходять через Ормузьку протоку. Водночас, за наявними даними, невеликі порти, розташовані вздовж узбережжя острова, використовувалися режимом для запуску ударних катерів і безпілотників.

З цих причин 82-гу дивізію можна було задіяти для нейтралізації загрози і ослаблення контролю Тегерана над морським шляхом.

"З військової точки зору, це відносно проста операція, але вона далеко не проста і пов'язана з величезними ризиками. Для американців це може виявитися дуже кривавим і дорогим маневром", — сказав Філ Інгрем, колишній полковник британської військової розвідки.

По-перше, США необхідно буде послабити оборону острова за допомогою масованого повітряного бомбардування, використовуючи високоточні керовані бомби, що запускаються з винищувачів-невидимок F-35.

Десантники могли б негайно вступити в бій, захоплюючи ключові військові об'єкти або здійснюючи рейди на мережу тунелів, щоб послабити ракетну загрозу з боку Ірану.

Водночас американські ударні вертольоти Apache і штурмовики A-10 Warthog, можливо, розміщені на іншій стороні протоки в Об'єднаних Арабських Еміратах, могли б прилетіти і забезпечити додаткову вогневу підтримку.

Війська 31-го експедиційного корпусу морської піхоти можуть почати десантну операцію, використовуючи сили чисельністю близько 2200 морських піхотинців і бронетехніку для підтримки десантників і захоплення портів навколо острова Кешм.

Другий підрозділ аналогічного розміру, 11-й експедиційний корпус морської піхоти, відплив із Сан-Дієго минулого тижня і потенційно може приєднатися до операції, а це означає, що понад 6000 американських військовослужбовців можуть атакувати острів. Однак вважається, що до їхнього прибуття ще кілька тижнів.

Інгрем заявив, що такий напад дуже ймовірний, додавши: "Головна перевага в тому, що іранці не можуть відправити бронетанкові колони, які б безперешкодно перейшли кордон і атакували у відповідь".

Захоплення острова Харг

Ще один варіант розташований за 500 км на північ від Кешма, у глибині Перської затоки. Острів Харг є головним нафтоекспортним терміналом Ірану, через який проходить майже вся експортна партія нафти країни.

Президент Трамп заявив, що може захопити острів , що чинитиме значний економічний тиск на Тегеран.

82-га дивізія могла б стати першою хвилею штурму, висадившись із парашутами для гарантування безпеки аеродрому на північному заході острова і надання американським військам плацдарму.

Однак одна з труднощів полягає в тому, щоб провести дві потенційні американські десантні сили через небезпечну Ормузьку протоку.

Раніше експерти вказували на те, що два експедиційні корпуси морської піхоти, які складатимуться приблизно з шести кораблів, будуть уразливі для ракетних і безпілотних атак Ірану.

"Усі вони проходитимуть через вузьке місце... Це велика і ласа мішень для іранців, якщо у них є протикорабельні ракети, тоді вони їх і застосують", — попередив Метью Савілл, директор з військових наук Королівського інституту об'єднаних служб.

Захоплення урану

Найбільш ризикованим і, на думку експертів, найменш вірогідним варіантом є прямий напад углиб Ірану з метою захоплення його запасів збагаченого урану, який має ключове значення для розробки ядерної зброї.

Морпіхи могли б узяти штурмом ядерні об'єкти Ірану, але це небезпечно

Америка заявила, що під час ударів по ядерних об'єктах у червні 2025 року вона знищила здатність Ірану виробляти такі матеріали.

До нападу основна частина збагаченого урану в Ірані зберігалася на трьох заводах — двох у Натанзі та одному у Фордо. Однак, за повідомленнями, їх було знищено або серйозно пошкоджено.

Аналітики стверджують, що Іран будує нові об'єкти зі збагачення урану — один із них, що має назву "Кірка", розташований недалеко від Натанза в горах Загрос, а інший — в Ісфахані.

Десантників 82-ї дивізії можуть перекинути до Ірану, щоб спробувати захопити ці нові об'єкти і силою вивезти запаси урану, що належать ісламському режиму і, за оцінками, важать близько 450 кг.

Однак, на думку експертів, ця місія передбачає експедицію на сотні км углиб Ірану і пов'язана з високою ймовірністю невдачі, тому її здійснення вкрай малоймовірне.

"Це була б дуже ризикована операція з мінімальною реальною вигодою. Якщо США знають, що збагачений уран знаходиться під землею, вони можуть просто запечатати його там, скинувши на нього потужні бомби", — зазначив Інгрем. Він уточнив, що наземна операція надзвичайно небезпечна і немає жодних гарантій, що уран опиниться на місці.

