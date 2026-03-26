Війна в Ірані на паузі: Трамп пообіцяв не атакувати енергосистему Ірану до 6 квітня

Президент США знову продовжив термін нанесення ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану. Він заявив, що запит надійшов із Тегерана, тож атаки на енергосистему відтерміновують ще на 10 днів.

У повідомленні на сайті Truth Social Дональд Трамп заявив, що переговори проходять "дуже добре", і повторив свої нападки на "фейкові ЗМІ" за повідомлення, що суперечать його твердженням. Утім, Іран теж заявляв, що жодних переговорів зі США не веде, пише The Guardian.

21 березня Дональд Трамп пригрозив завдати удару по іранській енергетичній інфраструктурі, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

Потім, у понеділок, 23 березня, він відклав свою погрозу на п'ять днів (до 26 березня), пославшись на "дуже хороші і продуктивні переговори" з Іраном про припинення війни. Це твердження Тегеран назвав "фейковими новинами", покликаними "маніпулювати" нафтовими ринками і заявив, що США "ведуть переговори самі з собою".

Тепер Трамп знову відкладає атаку. Ми цитуємо його пост цілком і без купюр:

"На прохання іранського уряду, прошу вважати цю заяву підтвердженням того, що я призупиняю період руйнування енергетичних об'єктів на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом. Переговори тривають і, незважаючи на помилкові твердження про протилежне з боку фейкових ЗМІ та інших, вони йдуть дуже добре. Дякую за увагу до цього питання! Президент Дональд Дж. Трамп".

Нагадаємо, після того, як Трамп пригрозив атакувати енергетичну інфраструктуру Ірану, Іран відповів погрозами завдати удару у відповідь по енергетичній і водній інфраструктурі Перської затоки, заявивши, що це завдасть "незворотної шкоди".

Іран уже звинуватив США в завданні удару по одній зі своїх власних опріснювальних установок під час війни. "Цей прецедент створили США, а не Іран", — заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі. Іран уже виконував подібні погрози раніше під час війни, коли завдав удару по опріснювальному заводу в Бахрейні після того, як було атаковано один із його власних заводів. Якщо Тегеран виконає свої погрози, то його сусіди опиняться на межі катастрофи: адже повністю залежать від опріснювальних установок і від електростанцій, які їх живлять.

