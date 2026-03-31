Десантники США з елітної дивізії масово прибувають на Близький Схід: до чого готується Трамп

Незважаючи на слова президента США Дональда Трампа про готовність завершити війну в Ірані, тисячі американських солдатів продовжують прибувати на Близький Схід.

Поки питання наземної операції в Ірані залишається відкритим, близько 2500 бійців з елітної 82-ї повітряно-десантної дивізії армії США прибули до регіону впродовж останніх вихідних, повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними.

Десантники, які базуються у Форт-Брегзі, Північна Кароліна, поповнять ряди тисяч моряків, морських піхотинців і військовослужбовців сил спеціальних операцій, які вже там. Співрозмовники ресурсу не уточнили, куди саме буде направлено солдатів, але цей крок був очікуваним.

До складу додаткових армійських підрозділів входять підрозділи штабу 82-ї повітряно-десантної дивізії, деякі підрозділи матеріально-технічного забезпечення та інші служби підтримки, а також одна бригадна бойова група.

За словами одного з інсайдерів, рішення про направлення військ безпосередньо в Іран поки що не ухвалено, але вони сприятимуть нарощуванню потенціалу для потенційних майбутніх операцій у регіоні.

Зокрема, солдати можуть бути використані з кількома цілями, включно зі спробою захоплення острова Харк, що є центром 90% іранського експорту нафти. На цей острів Тегеран почав перекидати сили і робити пастки на ньому, оскільки Трамп хоче використати його як важіль тиску на Тегеран у питанні розблокування Ормузької протоки.

Раніше в адміністрації Трампа обговорювали ідею захоплення острова Харг, однак це ризикований крок, оскільки Іран дотягується туди ракетами і безпілотниками.

Також обговорювали ідею використання збройних сил, щоб забрати в Ірану високозбагачений уран.

Крім того, у Білому домі розглядали можливість розміщення американських військ на території Ірану для забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку.

Від початку операцій 28 лютого США завдали ударів по більш ніж 11 000 цілям. У межах операції "Епічна лють" понад 300 американських військовослужбовців дістали поранення, а 13 загинули.

Минулого тижня з'явилася інформація, що Пентагон розглядає можливість відправки ще до 10 000 військовослужбовців сухопутних військ на Близький Схід.

На думку аналітиків, публічне перекидання морпіхів і десантників у район Перської затоки може бути елементом тиску на Іран і блефом.

Своєю чергою Іран нібито мобілізував понад мільйон осіб, готуючись до наземного вторгнення США.