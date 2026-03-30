Трамп планирует сухопутную операцию в Иране: как элитные бойцы США захватят запасы урана, — WSJ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует провести сухопутную спецоперацию в Иране, чтобы конфисковать у Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обогащенный уран, рассказали медиа. Решение еще не принято, поскольку глава Белого дома колеблется. Что останавливает Трампа от идеи зайти в Иран и какие объекты ядерной программы Тегерана могут его интересовать?

Дональд Трамп колеблется с началом сухопутной военной операции в Иране, поскольку могут быть жертвы среди американских солдат, говорится в статье The Washington Post. Ожидается, что это будет "сложная и рискованная миссия", которая может растянуться на несколько дней или "даже дольше", рассказали журналистам неназванные источники из Белого дома.

Медиа написало, что Трамп, с одной стороны, размышляет над тем, чтобы силой захватить запасы иранского урана, а с другой — давит на Тегеран, чтобы представители власти в Иране добровольно отдали материал для окончания войны. Выяснилось, что посредниками могут быть Пакистан, Турция и Египет, но, как выяснилось, официальных переговоров еще не было. В статье также привели заявление МАГАТЭ, в котором уточнялось возможное место хранения обогащенного урана — подземный тоннель в Исфахане или бункер с центрифугами в Натанз.

"Можно было бы изъять материал в целенаправленной операции, которая бы существенно не продлила временные рамки войны и все еще позволила США покончить с конфликтом до середины апреля", — написало медиа со ссылкой на неназванный источник.

WSJ описало, как могла бы состояться сухопутная операция в Иране по извлечению урана, при этом, по оценкам военных, это может продлить войну дольше чем на четыре-шесть недель, о которых говорил Трамп. Выяснилось, что сначала должны прибыть бойцы элитного подразделения спецопераций, которые будут лететь под огнем иранских ПЗРК. После этого они должны пробиться в ядерный бункер. Для этого сначала установили бы периметр обороны, а тем временем инженеры на специально привезенных экскаваторах добирались бы в бункеры. Далее — добыча 40-50 контейнеров с ураном из-под земли. Контейнеры имеют вид цилиндров, похожих на баллоны аквалангистов. Чтобы их вывести придется либо искать доступный аэродром, либо устроить импровизированный аэродром прямо в пустыне.

"Это небыстрая спецоперация", — привело медиа слова бывшего командующего армией США, генерала в отставке Джозефа Вотела.

Отметим, во время войны в Иране коалиция США и Израиля бомбила объекты ядерной программы Ирана. На фото с места событий в Натанзе — укрытие, пробитое глубинными американскими бомбами. Кроме того, атаковали технопарк Пардис, который занимался, среди прочего, ракетной программой. Между тем спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф в начале боевых действий сообщил, что Тегеран якобы имеет 460 кг урана и через несколько недель мог бы получить 11 ядерных бомб.

В то же время в Иране есть пять ядерных объектов, писал Фокус летом 2025 года. Ближайший из которых, Бушерская АЭС, расположен на расстоянии 50 км от побережья, на котором могут высадиться военные США, и в 270 км от берегов Саудовской Аравии. Следующие ближайшие — Исфаган и Натанз: в 400-450 км от Ирака и в 350-400 км от Персидского залива. Не известно, какой именно объект станет целью морпехов.

Отметим, 14 марта медиа рассказали о предложении по ядерной программе Ирана, которое президент РФ Владимир Путин озвучил Дональду Трампу. Выяснилось, что глава Кремля высказал идею забрать на хранение 450 кг обогащенного урана Ирана, которые ему добровольно передаст Тегеран.

Напоминаем, 17 марта Иран заявил о попадании бомбы в районе Бушерской АЭС: сообщили, какие последствия удара.