Радиационный сценарий: что стоит за атаками на атомные объекты Ирана и при чем здесь Украина

Удар Израиля по ядерным объектам Ирана оживил самый страшный сценарий — радиационное заражение. Возможна ли новая ядерная катастрофа в современном мире, если ядерная инфраструктура снова становится мишенью? И главное — насколько близка эта угроза для Украины, где российские дроны уже попадали в ядерные объекты.

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В ночь на 13 июня 2025 года Израиль провел масштабные удары по ядерным и военным объектам Ирана в рамках операции, названной "Поднимающийся Лев" (Rising Lion). Сообщается, что поражены подземные и поверхностные сооружения на объектах в Натанзе и Исфахане, в частности, повреждены лаборатории, электроподстанции, цеха по производству уранового топлива и газово-металлическая обработка. Погибло несколько высокопоставленных иранских военных — командиры и генералы КСИР, а также несколько ученых-ядерщиков.

В то же время по данным МАГАТЭ, главные подземные комплексы обогащения урана — Натанский "каскадный" зал и Фордо — остались неповрежденными. Радиационные уровни в районе не повысились, оба объекта работают обычно. Также не пострадали АЭС в Бушере, Тегеранский исследовательский реактор и тяжелый водный реактор в Хондобе.

Этот факт подтверждает, что Израиль, вероятно, сознательно избежал разрушения хранилища ядерного топлива вблизи Исфагана — из-за возможных радиологических рисков или политических ограничений.

В результате атаки значительная часть ядерной программы Ирана осталась нетронутой. Аналитики указывают, что этот удар — влиятельная, но не разрушительная часть длительной кампании израильских усилий по сдерживанию иранской ядерной угрозы.

Удары по ядерным объектам Ирана: как это угрожает Украине

Радиобиолог старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк рассказывает, что основная угроза от ударов по ядерным объектам — это радиоактивное загрязнение территории. Если нет серьезной утечки радиоактивных веществ и не происходит активная ядерная реакция, то речь может идти только о локальном загрязнении.

"Я видела даже радостные комментарии, мол, радиоактивное облако пойдет в сторону Астрахани. Но на самом деле этого не произойдет — облако до них вряд ли дойдет, хотя определенное загрязнение все же возможно. Последствия зависят от силы взрыва и того, насколько высоко в воздух поднялись радиоактивные частицы. Они могут распространяться с ветром, а затем оседать на землю. Взрывы были довольно мощные, поэтому определенный уровень загрязнения может быть зафиксирован", — говорит Фокусу Паренюк.

Впрочем, уровни радиации, которые могут быть зафиксированы, не представляют угрозы для здоровья людей, особенно если они находятся далеко от эпицентра. Да, мониторинговые станции будут их обнаруживать, но доза радиации будет слишком низкой, чтобы вызвать серьезные последствия.

Однако для людей, которые находились вблизи объекта, важно оценивать, какие именно радиоактивные вещества попали в воздух и насколько возросла доза облучения.

Ученая подчеркивает, что удары по ядерным объектам Ирана не могут привести к глобальной катастрофе, подобной Чернобылю.

"Ударов по действующим атомным электростанциям, где происходит генерация электроэнергии, не было. Также не было активной ядерной реакции. Да, определенное загрязнение возможно. Но такого уровня, как после аварий на атомных электростанциях, не будет. Почему? Потому что в рабочем ядерном реакторе реакция не останавливается мгновенно. Плюс там очень высокая температура и давление. Если реактор разгерметизируется, то из-за выравнивания давления радиоактивные вещества выбрасываются наружу.

В Иране ничего подобного не произошло: там не было высокого давления и температуры, как в действующих реакторах. Поэтому да, загрязнение окружающей среды возможно, но оно не будет критическим и точно не сравнимо с катастрофой на ЧАЭС", — говорит Паренюк.

Есть международная шкала INES — International Nuclear Event Scale, которая используется для классификации инцидентов на ядерных объектах. Если это событие уже внесли в реестр, то там можно будет увидеть его уровень по шкале INES и узнать, какие последствия ожидает международное сообщество.

По словам ученого, сейчас радиоактивное загрязнение не может достичь Украины, потому что ветер дует не в нашу сторону. Но теоретически — возможно. В то же время, мониторинговые станции в Украине очень точные — они могут обнаружить даже отдельные радионуклиды в воздухе.

"Концентрация радиоактивных частиц, которая вызывает повышение дозы, очень мала — но даже она фиксируется. Поэтому угрозы для украинцев нет. Однако, если ветер подует в нашу сторону, на станциях вокруг украинских АЭС и в зоне отчуждения ЧАЭС эти частицы можно будет зафиксировать", — продолжает Паренюк.

Россия бьет по ядерным объектам Украины: последствия и опасность

4 апреля 2024 года во время ночных атак российских "Шахедов" на Харьков был обесточен уникальный научный объект — подкритическая ядерная установка "Источник нейтронов".

"Источник нейтронов" — единственный в мире подкритический реактор, активированный электронным ускорителем. Используется для исследований в ядерной физике, материаловедении, биологии, химии и производства медицинских радиоизотопов.

Но вражеский удар не вызвал ядерной реакции.

"Источник нейтронов" активируется только тогда, когда подается электричество. В выключенном состоянии он не несет угрозы. Удар по не вызвал утечки радиации. Но он нанес большой вред украинской науке. Это была уникальная установка, которая сотрудничала с ведущими мировыми научными институтами. Она позволяла проводить исследования в сфере медицины, металлургии и тому подобное. Сейчас эти исследования приостановлены или затруднены", — объясняет ученая.

Однако по словам Паренюк, все украинские ядерные объекты находятся в зоне риска со стороны России.

"Во-первых, Запорожская АЭС оккупирована. На ее территории обустроены снайперские позиции, внутри размещена военная техника — что является грубым нарушением международных норм. 14 февраля дрон попал в новый безопасный конфайнмент, что является повреждением ядерного объекта. Дроны также фиксировали вблизи Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС. Это реальная опасность. Итак, все украинские ядерные объекты — в зоне риска", — резюмирует ученая.

Напомним, Иран нанес ответный удар, атаковав Израиль примерно 150 баллистическими ракетами. В СМИ сообщали о попадании по комплексу Кирия — стратегическому военному центру в центре Тель-Авива.

14 июня появились фото последствий иранской атаки. В городах Израиля серьезно повреждены дома, сообщают о гибели по меньшей мере трех человек и десятки пострадавших.