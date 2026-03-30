Трамп планує сухопутну операцію в Ірані: як елітні бійці США захоплять запаси урану, — WSJ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує провести сухопутну спецоперацію в Ірані, щоб конфіскувати у Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) збагачений уран, розповіли медіа. Рішення ще не прийняте, оскільки глава Білого дому вагається. Що спиняє Трампа від ідеї зайти в Іран та які об'єкти ядерної програми Тегерану можуть його цікавити?

Дональд Трамп вагається з початком сухопутної військової операції в Ірані, оскільки можуть бути жертви серед американських солдатів, ідеться у статті The Washington Post. Очікується, що це буде "складна і ризикована місія", яка може розтягнутись на кілька днів чи "навіть довше", розповіли журналістам неназвані джерела з Білого дому.

Медіа написало, що Трамп, з одного боку, міркує над тим, щоб силою захопити запаси іранського урану, а з іншого — тисне на Тегеран, щоб представники владу в Ірані добровільно віддали матеріал задля завершення війни. З'ясувалось, що посередниками можуть бути Пакистан, Туреччина та Єгипет, але, як з'ясувалось, офіційних перемовин ще не було. У статті також навели заяву МАГАТЕ, у якій уточнювалось можливе місце зберігання збагаченого урану — підземний тунель в Ісфахані або бункер з центрифугами в Натанз.

Відео дня

"Можна було б вилучити матеріал у цілеспрямованій операції, яка б суттєво не подовжила часові рамки війни та все ще дозволила США покінчити з конфліктом до середини квітня", — написало медіа з посиланням на неназване джерело.

WSJ описало, як могла б відбутись сухопутна операція в Ірані з вилучання урану, при цьому, за оцінками, військових, це може продовжити війну довше ніж на чотири-шість тижнів, про які говорив Трамп. З'ясувалось, що спершу мають прибути бійці елітного підрозділу спецоперацій, які летітимуть під вогнем іранський ПЗРК. Після цього вони повинну були б пробитись у ядерний бункер. Для цього спершу встановили б периметр оборони, а тим часом інженери на спеціально привезених екскаваторах діставались в бункери. Далі — видобуток 40-50 контейнерів з ураном з-під землі. Контейнери маю вигляд циліндрів, схожих на балони аквалангістів. Щоб їх вивести доведеться або шукати доступний аеродром, або влаштувати імпровізований аеродром просто в пустелі.

"Це нешвидка спецоперація", — навело медіа слова колишнього командувача армією США, генерала у відставці Джозефа Вотела.

Війна в Ірані — деталі

Зазначимо, під час війни в Ірані коаліція США та Ізраїлю бомбардувала об'єкти ядерної програми Ірану. На фото з місця подій у Натанз — укриття, пробите глибинними американськими бомбами. Крім того, атакували технопарк Пардіс, який займався, серед іншого, ракетною програмою. Тим часом спецпредставник Трампа Стів Віткофф на початку бойових дій повідомив, що Тегеран начебто має 460 кг урану і через кілька тижнів міг би отримати 11 ядерних бомб.

Водночас в Ірані є п'ять ядерних об'єктів, писав Фокус влітку 2025 року. Найближчий з яких, Бушерська АЕС, розташований на відстані 50 км від узбережжя, на якому можуть висадитись військові США, та за 270 км від берегів Саудівської Аравії. Наступні найближчі — Ісфаган та Натанз: за 400-450 км від Іраку та за 350-400 км від Перської затоки. Не відомо, який саме об'єкт стане ціллю морпіхів.

Зазначимо, 14 березня медіа розповіли про пропозицію щодо ядерної програми Ірану, яку президент РФ Володимир Путін озвучив Дональду Трампу. З'ясувалось, що очільник Кремля висловив ідею забрати на зберігання 450 кг збагаченого урану Ірану, які йому добровільно передасть Тегеран.

Нагадуємо, 17 березні Іран заявив про влучання бомби у районі Бушерської АЕС: повідомили, які наслідки удару.