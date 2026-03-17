"Серйозна загроза": Іран заявив про влучення снаряда в районі Бушерської АЕС

Іранська влада заявила про влучення снаряду у районі Бушерської іранської атомної електростанції на півдні країни. За заявою іранської сторони, сама станція не зазнала пошкоджень і постраждалих не зафіксовано.

У район навколо Бушерської АЕС влучив "ворожий снаряд", повідомила Організація з атомної енергії Ірану у соціальній мережі X. Єдина атомна електростанція країни, вона була збудована за участю Росії та введена в експлуатацію у 2011 році. На об’єкті працюють російські спеціалісти, які беруть участь у технічному обслуговуванні реакторів і енергоблоків.

"Після ворожих атак, близько 19:00 сьогодні, у вівторок, 17 березня, снаряд влучив у район Бушерської АЕС, але, на щастя, про жертв, фінансові чи технічні збитки не повідомлялося. Ці дії є явним порушенням міжнародного права та серйозною загрозою регіональній безпеці", — зазначила Організація з атомної енергії Ірану.

Крім того, у цьому районі розташовані військові об’єкти Ірану, зокрема авіабаза, що використовується військово-повітряними силами країни. Саме тому будь-який удар у цьому районі може мати серйозні наслідки для енергетичної та військової інфраструктури Ірану.

"Такі дії суперечать усім міжнародним нормам щодо імунітету від військового нападу на ядерні об'єкти та можуть мати непоправні наслідки для всього регіону, включаючи країни Перської затоки", — повідомляє Центр громадської дипломатії, передає Аль-Джазіра.

Російська державна атомна корпорація 11 березня евакуювала близько 150 співробітників з Бушерської АЕС.

Нагадаємо, що в Україні достроково розпочали ремонтну кампанію на атомних електростанціях. Два енергоблоки вивели у планові ремонти, через що зменшився доступний обсяг базової генерації електроенергії. В таких умовах енергосистема залишається чутливою до будь-яких пошкоджень інфраструктури.

Раніше ми також інформували, що після удару РФ по гідроакумулюючій електростанції у Дністер могло потрапити до 1,5 тонни технічної оливи. Забруднення утворило токсичну плівку на поверхні води та поширилося вниз за течією, досягнувши території Молдови. Через це виникла загроза водопостачанню для кількох мільйонів людей, які отримують питну воду з басейну Дністра.