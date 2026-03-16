На українських АЕС почали ремонти енергоблоків: є ризик дефіциту світла

Колишня виконувачка обов’язків міністра енергетики Ольга Буславець повідомила, що в Україні достроково розпочалася ремонтна кампанія на атомних електростанціях. За її словами, вже два енергоблоки АЕС вивели у планові ремонти, що зменшило доступний обсяг базової генерації електроенергії.

Тепла та сонячна погода, яка спостерігалася протягом тижня, частково поліпшила енергетичний баланс країни, повідомила ексміністерка енергетики Ольга Буславець у Facebook 16 березня. У цей період традиційно зменшується споживання електроенергії, водночас зростає виробництво з відновлюваних джерел, насамперед сонячної генерації у денні години.

Втім, попри певне сезонне полегшення, енергосистема України залишається чутливою до будь-яких додаткових ризиків, попереджає Буславець. Одним із головних чинників, що впливатимуть на баланс найближчим часом, є початок ремонтної кампанії на атомних електростанціях.

"Вона мала розпочатись наприкінці березня, але вже в суботу минулих вихідних відключили один блок, а в середні тижня другий блок АЕС вийшов спочатку в аварійний ремонт, а потім був переведений в плановий середній. Отже, станом на сьогодні вже два енергоблоки перебувають у планових ремонтах, що відповідно зменшує доступний обсяг базової генерації", — зазначає Буславець.

У таких умовах навіть відносно невеликі пошкодження енергетичної інфраструктури або генерації можуть швидко вплинути на баланс системи. Це може призвести до додаткового дефіциту потужності, особливо у вечірні години максимального споживання. За словами Буславець, нині дефіцит потужності у вечірній пік становить близько 1000 мегаватів. Саме тому імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу залишається важливою складовою енергетичного балансу України.

"В умовах початку ремонтної кампанії на атомних електростанціях та збереження ризиків пошкодження енергетичної інфраструктури імпорт електроенергії буде продовжувати відігравати важливу роль у балансуванні енергосистеми. Адже вона і надалі залишатиметься достатньо чутливою до будь-яких зовнішніх або внутрішніх шоків", — додала Буславець.

Нагадаємо, що експерти попереджають про ризик масштабної екологічної кризи після російського удару по ГАЕС, який спричинив витік технічної оливи у Дністер. За попередніми оцінками, у річку могло потрапити до 1,5 тонни мастила, що утворило токсичну плівку на поверхні води. Це створило загрозу для водопостачання кількох мільйонів людей в Україні та Молдові.

Водночас у світі активно шукають нові рішення для стабільного виробництва електроенергії. Зокрема у США отримала дозвіл на будівництво атомна електростанція нового покоління з реактором Natrium на швидких нейтронах. Така технологія може забезпечити вищу ефективність виробництва, а також потенційно використовувати частину ядерних відходів як паливо.