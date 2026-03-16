На украинских АЭС начали ремонты энергоблоков: есть риск дефицита света

Бывшая исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец сообщила, что в Украине досрочно началась ремонтная кампания на атомных электростанциях. По ее словам, уже два энергоблока АЭС вывели в плановые ремонты, что уменьшило доступный объем базовой генерации электроэнергии.

Теплая и солнечная погода, которая наблюдалась в течение недели, частично улучшила энергетический баланс страны, сообщила экс-министр энергетики Ольга Буславец в Facebook 16 марта. В этот период традиционно уменьшается потребление электроэнергии, в то же время растет производство из возобновляемых источников, прежде всего солнечной генерации в дневные часы.

Впрочем, несмотря на определенное сезонное облегчение, энергосистема Украины остается чувствительной к любым дополнительным рискам, предупреждает Буславец. Одним из главных факторов, которые будут влиять на баланс в ближайшее время, является начало ремонтной кампании на атомных электростанциях.

"Она должна была начаться в конце марта, но уже в субботу прошлых выходных отключили один блок, а в середине недели второй блок АЭС вышел сначала в аварийный ремонт, а затем был переведен в плановый средний. Таким образом, на сегодня уже два энергоблока находятся в плановых ремонтах, что соответственно уменьшает доступный объем базовой генерации", — отмечает Буславец.

В таких условиях даже относительно небольшие повреждения энергетической инфраструктуры или генерации могут быстро повлиять на баланс системы. Это может привести к дополнительному дефициту мощности, особенно в вечерние часы максимального потребления. По словам Буславец, сейчас дефицит мощности в вечерний пик составляет около 1000 мегаватт. Именно поэтому импорт электроэнергии из стран Европейского Союза остается важной составляющей энергетического баланса Украины.

"В условиях начала ремонтной кампании на атомных электростанциях и сохранения рисков повреждения энергетической инфраструктуры импорт электроэнергии будет продолжать играть важную роль в балансировке энергосистемы. Ведь она и в дальнейшем будет оставаться достаточно чувствительной к любым внешним или внутренним шокам", — добавила Буславец.

Напомним, что эксперты предупреждают о риске масштабного экологического кризиса после российского удара по ГАЭС, который вызвал утечку технического масла в Днестр. По предварительным оценкам, в реку могло попасть до 1,5 тонны масла, что образовало токсичную пленку на поверхности воды. Это создало угрозу для водоснабжения нескольких миллионов человек в Украине и Молдове.

В то же время в мире активно ищут новые решения для стабильного производства электроэнергии. В частности, в США получила разрешение на строительство атомная электростанция нового поколения с реактором Natrium на быстрых нейтронах. Такая технология может обеспечить более высокую эффективность производства, а также потенциально использовать часть ядерных отходов в качестве топлива.