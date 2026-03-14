Миллионы людей без питьевой воды: как удар РФ по ГАЭС вызвал экологический кризис на Днестре

Российский удар по энергетическому объекту превратился в трансграничную экологическую проблему. До 1,5 тонны технического масла могло попасть в Днестр, образовав токсичную пленку, которая движется по течению к водозаборам городов. Фокус разбирался, может ли это оставить без питьевой воды миллионы людей.

Российская атака по гидроаккумулирующей электростанции 7 марта вызвала масштабное загрязнение реки Днестр техническим маслом. По предварительным оценкам, в воду могло попасть до 1,5 тонны трансформаторного масла, которое используется в энергетическом оборудовании. Образовавшаяся на поверхности воды токсичная пленка быстро распространилась вниз по течению и достигла границ Молдовы, вызвав трансграничное загрязнение реки.

Пятна технического масла зафиксировали вблизи села Лядова в Винницкой области и в районе Могилева-Подольского. Впоследствии загрязнение дошло до территории Молдовы — в частности в район села Наславча. Украинские и молдавские службы уже работают в режиме чрезвычайной ситуации, отслеживая движение загрязнения и пытаясь локализовать его последствия.

По информации правительства, после атаки России на энергетический объект произошла масштабная утечка масла в воду. Загрязнение начало быстро распространяться по течению, создавая угрозу как для экосистемы реки, так и для систем водоснабжения региона.

Превышение загрязнения и режим чрезвычайной ситуации

По данным специалистов, в воде уже фиксируют превышение концентрации вредных веществ в 2,5 раза. Днестр является одним из ключевых источников питьевой воды для юго-запада Украины и соседней Молдовы. По разным оценкам, вода из этой реки обеспечивает потребности нескольких миллионов человек — от небольших общин до крупных городов, включая населенные пункты Одесской области и столицу Молдовы Кишинев.

Именно из бассейна Днестра осуществляется централизованный водозабор для систем водоснабжения, которые ежедневно подают сотни тысяч кубометров очищенной воды населению. Поэтому любое масштабное загрязнение реки создает риск для стабильной работы водоочистных станций и может поставить под угрозу обеспечение региона питьевой водой.

В случае попадания технического масла в водозаборные сооружения существует опасность ограничения или временной остановки работы очистных систем. Масляная пленка способна быстро блокировать фильтрационное оборудование, из-за чего вода может стать непригодной для очистки и дальнейшего использования в системах централизованного водоснабжения.

Именно поэтому больницам, объектам критической инфраструктуры и стратегическим предприятиям уже рекомендовали создать резервы питьевой воды минимум на 72 часа. По словам специалистов, это стандартная мера безопасности в случаях, когда существует риск перебоев в работе систем водоснабжения.

Система управления водными ресурсами переведена в режим чрезвычайной ситуации. Украинские и молдавские службы совместно отслеживают перемещение загрязнения, а лаборатории проводят анализы воды круглосуточно.

Лидер экологического движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель отмечает, что масштабы инцидента выходят за пределы локальной проблемы и требуют быстрой международной реакции.

Риски для Одесской области и Кишинева

Главная опасность заключается в возможном попадании токсичного масла в системы водозабора крупных городов, что может вызвать серьезные проблемы для населения и экономики.

Среди потенциальных последствий эксперты называют:

риск остановки централизованного водоснабжения из-за блокировки фильтрационных систем;

угрозу для сельского хозяйства из-за отравления почв и потери урожаев;

значительные финансовые затраты на закупку сорбентов и очистку береговой линии.

Специалисты предупреждают, что бытовое использование речной воды сейчас может представлять серьезную опасность.

"Эта экологическая трагедия требует мгновенной реакции и полной консолидации общества. Мы имеем дело с уничтожением целых экосистем, последствия которого будут ощущать следующие поколения. Вода является базовой потребностью каждого человека, поэтому спасение Днестра остается нашим наивысшим приоритетом. Только активные действия и международная солидарность остановят катастрофу", — говорит Фокусу Мархель.

Удар по экосистеме Днестра

Экологи Мария Сурова и Владислава Бандура объясняют, что масляная пленка на поверхности воды перекрывает доступ кислорода к водным слоям. Это может привести к массовой гибели рыбы, моллюсков и водной растительности.

Особенно уязвимой является дельта Днестра, где расположены природоохранные территории. Токсичные вещества способны оседать на дно водоема и проникать в перья водоплавающих птиц, лишая их способности летать и сохранять тепло.

Кроме того, химические соединения могут попадать в грунтовые воды, что создает долгосрочную угрозу для прибрежных экосистем и растительности. По оценкам специалистов, полное восстановление природной среды может занять десятилетиями.

Как ликвидируют последствия загрязнения

Координацию работ по ликвидации последствий аварии осуществляет Министерство экономики Украины вместе со спасательными службами, экологами и местными властями.

Практические работы по очистке воды и береговой линии проводят подразделения ГСЧС. Спасатели разворачивают боновые заграждения, чтобы сдержать распространение масла по течению, а также используют специальные сорбенты для его поглощения.

Лаборатории Госводагентства ежедневно анализируют состояние воды возле ключевых питьевых водозаборов. Параллельно продолжается постоянное взаимодействие с молдавскими партнерами в рамках Днестровской комиссии, что позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации.

В Минэкономики отмечают, что инцидент имеет трансграничный характер и требует международной координации для минимизации экологических и социальных последствий.

В конце 2025 года в Одесском заливе зафиксировали масштабное загрязнение воды растительным маслом, которое уже добралось до городского побережья. Тогда отмечалось, что российские удары все чаще приходятся на объекты, повреждение которых неизбежно вызывает серьезные экологические последствия — портовые терминалы, резервуары с топливом или растительным маслом, промышленные склады.

Ранее Фокус рассказывал, возможна ли экологическая катастрофа, если РФ ударит по Бортнической станции аэрации.