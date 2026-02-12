10 февраля СМИ сообщили о риске удара РФ по Бортнической станции аэрации (БСА). Отдельно в тот же день прозвучало обращение МВД к украинцам с рекомендациями подготовить запас воды. Фокус спросил у эксперта о рисках.

Российские войска готовят новые атаки по критической инфраструктуре Киева и региона. Так, появилось обращение МВД к украинцам, а также от КГГА, с рекомендациями подготовить запас воды и проверить тревожный чемодан.

Что касается информации о Бортнической станции аэрации, как одной из потенциальных целей врага, то об этом говорится в сообщении Telegram-канала еРадар и ряда СМИ. Там говорилось о подготовке РФ к ударам по водоснабжению столичного региона, назвав БСА среди возможных целей. Отметим, что Киевводоканал официально не комментировал угрозу.

Бортническая станция аэрации — какие риски существуют

Повышенное внимание к информации об угрозе ракетного удара по Киеву, в частности возможной атаке на Бортническую станцию аэрации объясняется ее критической ролью для функционирования столицы. Это фактически единственная централизованная система очистки сточных вод не только Киева, но и значительной части области, в частности Вышгорода, Ирпеня, Вишневого, Бортничей, Гнедина, Счастливого, Чабанов, Коцюбинского, Пуховки, Новоселок, Софиевской и Петропавловской Борщаговки, Гатного.

Відео дня

Именно там очищаются как бытовые стоки миллионов жителей, так и отходы промышленных предприятий.

Важно

Восстановление пока невозможно: в мэрии Харькова сообщили детали удара по одной из главных ТЭЦ

Повреждение Бортнической станции аэрации способно вызвать экологическую санитарную катастрофу. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Фокусу.

"Бортническая станция аэрации единственная, которая принимает все стоки столицы. Она расположена на большой территории. И фактически это приведет к полной катастрофе в городе", — пояснил эксперт.

По его словам, ситуация может перейти из санитарной и экологической в эпидемиологический кризис. Это повлечет резкий рост заболеваний, в частности таких как холера, поскольку такие инфекции распространяются через воду и канализацию.

БСА обрабатывает 95-100% стоков Киева (1,8 млн м³/сутки) и агломерации: Вышгорода, Ирпеня, Бучи, Вишневого, Чабанов, Гостомеля, Бортничей, Гнедина. Это единственная централизованная система очистки бытовых и промышленных стоков миллионов киевлян

"Это может привести к эпидемиологическим и исчерпывающим проблемам", — добавил Попенко.

В Telegram-канале "еРадар" также сообщили, что удар по водной инфраструктуре якобы может привести к сразу нескольким кризисным сценариям, а именно:

возможного канализационного коллапса. Неочищенные стоки могут попасть в Днепр или выходить наружу, в частности из-за прорывов в разных районах столицы;

экологической катастрофы с загрязнением реки, гибелью водных ресурсов и длительным восстановлением;

рост санитарно-эпидемиологических рисков, включая вспышки кишечных инфекций, гепатита А и дизентерии. Это особенно опасно для больниц, школ и детских садов.

На момент публикации материала командование Воздушных сил ВСУ не комментировало информацию СМИ и мониторинговых каналов о возможной атаке ВС РФ на станцию аэрации. Также возможный рост санитарно-эпидемиологических рисков, связанный с вероятным ударом оккупантов по станции аэрации, не комментировали в Минздраве.

Украинцев призвали обновить запасы воды

На фоне предупреждений о возможной угрозе ракетного удара по Киеву городские власти и силовые ведомства предоставили рекомендации для населения. В КГГА призвали жителей граждан проверить и обновить запас воды, как питьевой, так и технической.

В городской администрации подчеркнули, что нынешний отопительный сезон стал одним из самых сложных за все время войны, а коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме.

В обращении МВД к украинцам отметили, что враг продолжает атаковать инфраструктуру, пытаясь оставить людей без света, тепла и воды. В таких условиях бытовое выживание напрямую зависит от уровня личной подготовки.

В МВД напомнили, как действовать украинцам в случае отключения света и воды Фото: МВД Украины

Гражданам порекомендовали иметь дома минимальный резерв воды из расчета на каждого члена семьи:

3 литра питьевой воды в сутки;

10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Кроме воды, необходимо подготовить продукты длительного хранения, медикаменты и проверить тревожный чемодан. В нем должны быть документы, аптечка, средства гигиены, теплые вещи и средства обогрева.

"Не забудьте позаботиться о детях: объяснить им правила безопасности и следить, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах — запасите для них воду и еду", — добавили в МВД.

В Министерстве призвали внимательно следить за официальными сообщениями, держать заряженными средства связи и альтернативные источники питания и без надобности не передвигаться по городу, особенно в темное время суток.

Напомним, в некоторых районах Одессы и нескольких близлежащих населенных пунктов исчезло водоснабжение. Причиной стало повреждение 31-й крупной подстанции компании ДТЭК в Одесской области.