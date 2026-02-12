Бортническая станция аэрации — потенциальная мишень РФ: возможна ли экологическая катастрофа
10 февраля СМИ сообщили о риске удара РФ по Бортнической станции аэрации (БСА). Отдельно в тот же день прозвучало обращение МВД к украинцам с рекомендациями подготовить запас воды. Фокус спросил у эксперта о рисках.
Российские войска готовят новые атаки по критической инфраструктуре Киева и региона. Так, появилось обращение МВД к украинцам, а также от КГГА, с рекомендациями подготовить запас воды и проверить тревожный чемодан.
Что касается информации о Бортнической станции аэрации, как одной из потенциальных целей врага, то об этом говорится в сообщении Telegram-канала еРадар и ряда СМИ. Там говорилось о подготовке РФ к ударам по водоснабжению столичного региона, назвав БСА среди возможных целей. Отметим, что Киевводоканал официально не комментировал угрозу.
Бортническая станция аэрации — какие риски существуют
Повышенное внимание к информации об угрозе ракетного удара по Киеву, в частности возможной атаке на Бортническую станцию аэрации объясняется ее критической ролью для функционирования столицы. Это фактически единственная централизованная система очистки сточных вод не только Киева, но и значительной части области, в частности Вышгорода, Ирпеня, Вишневого, Бортничей, Гнедина, Счастливого, Чабанов, Коцюбинского, Пуховки, Новоселок, Софиевской и Петропавловской Борщаговки, Гатного.
Именно там очищаются как бытовые стоки миллионов жителей, так и отходы промышленных предприятий.Важно
Повреждение Бортнической станции аэрации способно вызвать экологическую санитарную катастрофу. Об этом рассказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в комментарии Фокусу.
"Бортническая станция аэрации единственная, которая принимает все стоки столицы. Она расположена на большой территории. И фактически это приведет к полной катастрофе в городе", — пояснил эксперт.
По его словам, ситуация может перейти из санитарной и экологической в эпидемиологический кризис. Это повлечет резкий рост заболеваний, в частности таких как холера, поскольку такие инфекции распространяются через воду и канализацию.
БСА обрабатывает 95-100% стоков Киева (1,8 млн м³/сутки) и агломерации: Вышгорода, Ирпеня, Бучи, Вишневого, Чабанов, Гостомеля, Бортничей, Гнедина. Это единственная централизованная система очистки бытовых и промышленных стоков миллионов киевлян
"Это может привести к эпидемиологическим и исчерпывающим проблемам", — добавил Попенко.
В Telegram-канале "еРадар" также сообщили, что удар по водной инфраструктуре якобы может привести к сразу нескольким кризисным сценариям, а именно:
- возможного канализационного коллапса. Неочищенные стоки могут попасть в Днепр или выходить наружу, в частности из-за прорывов в разных районах столицы;
- экологической катастрофы с загрязнением реки, гибелью водных ресурсов и длительным восстановлением;
- рост санитарно-эпидемиологических рисков, включая вспышки кишечных инфекций, гепатита А и дизентерии. Это особенно опасно для больниц, школ и детских садов.
На момент публикации материала командование Воздушных сил ВСУ не комментировало информацию СМИ и мониторинговых каналов о возможной атаке ВС РФ на станцию аэрации. Также возможный рост санитарно-эпидемиологических рисков, связанный с вероятным ударом оккупантов по станции аэрации, не комментировали в Минздраве.
Украинцев призвали обновить запасы воды
На фоне предупреждений о возможной угрозе ракетного удара по Киеву городские власти и силовые ведомства предоставили рекомендации для населения. В КГГА призвали жителей граждан проверить и обновить запас воды, как питьевой, так и технической.
В городской администрации подчеркнули, что нынешний отопительный сезон стал одним из самых сложных за все время войны, а коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме.
В обращении МВД к украинцам отметили, что враг продолжает атаковать инфраструктуру, пытаясь оставить людей без света, тепла и воды. В таких условиях бытовое выживание напрямую зависит от уровня личной подготовки.
Гражданам порекомендовали иметь дома минимальный резерв воды из расчета на каждого члена семьи:
- 3 литра питьевой воды в сутки;
- 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.
Кроме воды, необходимо подготовить продукты длительного хранения, медикаменты и проверить тревожный чемодан. В нем должны быть документы, аптечка, средства гигиены, теплые вещи и средства обогрева.
"Не забудьте позаботиться о детях: объяснить им правила безопасности и следить, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах — запасите для них воду и еду", — добавили в МВД.
В Министерстве призвали внимательно следить за официальными сообщениями, держать заряженными средства связи и альтернативные источники питания и без надобности не передвигаться по городу, особенно в темное время суток.
Напомним, в некоторых районах Одессы и нескольких близлежащих населенных пунктов исчезло водоснабжение. Причиной стало повреждение 31-й крупной подстанции компании ДТЭК в Одесской области.