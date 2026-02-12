10 лютого ЗМІ повідомили про ризик удару РФ по Бортницькій станції аерації (БСА). Окремо того ж дня пролунало звернення МВС до українців з рекомендаціями підготувати запас води. Фокус запитав у експерта про ризики.

Російські війська готують нові атаки по критичній інфраструктурі Києва та регіону. Так, з’явилося звернення МВС до українців, а також від КМДА, із рекомендаціями підготувати запас води та перевірити тривожну валізу.

Щодо інформації про Бортницьку станцію аерації, як одну з потенційних цілей ворога, то про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу єРадар та низки ЗМІ. Там йшлося про підготовку РФ до ударів по водопостачанню столичного регіону, назвавши БСА серед можливих цілей. Зазначимо, що Київводоканал офіційно не коментував загрозу.

Бортницька станція аерації — які ризики існують

Підвищена увага до інформації про загрозу ракетного удару по Києву, зокрема можливу атаку на Бортницьку станцію аерації пояснюється її критичною роллю для функціонування столиці. Це фактично єдина централізована система очищення стічних вод не лише Києва, а й значної частини області, зокрема Вишгорода, Ірпеня, Вишневого, Бортничів, Гнідина, Щасливого, Чабанів, Коцюбинського, Пухівки, Новосілок, Софіївської та Петропавлівської Борщагівки, Гатного.

Саме там очищуються як побутові стоки мільйонів мешканців, так і відходи промислових підприємств.

Пошкодження Бортницької станції аерації здатне спричинити екологічну санітарну катастрофу. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко у коментарі Фокусу.

"Бортницька станція аерації єдина, яка приймає всі стоки столиці. Вона розташована на великій території. І фактично це призведе до повної катастрофи в місті", — пояснив експерт.

За його словами, ситуація може перейти із санітарної та екологічної в епідеміологічну кризу. Це спричинить різке зростання захворювань, зокрема таких як холера, оскільки такі інфекції поширюються через воду та каналізацію.

БСА обробляє 95-100% стоків Києва (1,8 млн м³/добу) та агломерації: Вишгорода, Ірпеня, Бучі, Вишневого, Чабанів, Гостомеля, Бортничів, Гнідина. Це єдина централізована система очищення побутових та промислових стоків мільйонів киян

"Це може призвести до епідеміологічних і вичерпних проблем", — додав Попенко.

У Telegram-каналі "єРадар" також повідомили, що удар по водній інфраструктурі нібито може призвести до одразу кількох кризових сценаріїв, а саме:

можливого каналізаційного колапсу. Неочищені стоки можуть потрапити до Дніпра або виходити назовні, зокрема через прориви в різних районах столиці;

екологічної катастрофи із забрудненням річки, загибеллю водних ресурсів та тривалим відновленням;

зростання санітарно-епідеміологічних ризиків, включно зі спалахами кишкових інфекцій, гепатиту А та дизентерії. Це особливо небезпечно для лікарень, шкіл і дитячих садочків.

На момент публікації матеріалу командування Повітряних сил ЗСУ не коментувало інформацію ЗМІ та моніторингових каналів щодо можливої атаки ЗС РФ на станцію аерації. Також можливе зростання санітарно-епідеміологічних ризиків, пов'язаний з ймовірним ударом окупантів по станції аерації, не коментували в МОЗ.

Українців закликали оновити запаси води

На тлі попереджень про можливу загрозу ракетного удару по Києву міська влада та силові відомства надали рекомендації для населення. У КМДА закликали мешканців громадян перевірити та оновити запас води, як питної, так і технічної.

В міській адміністрації підкреслили, що нинішній опалювальний сезон став одним із найскладніших за весь час війни, а комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі.

У зверненні МВС до українців наголосили, що ворог продовжує атакувати інфраструктуру, намагаючись залишити людей без світла, тепла та води. У таких умовах побутове виживання напряму залежить від рівня особистої підготовки.

В МВС нагадали, як діяти українцям у разі відключення світла та води Фото: МВС України

Громадянам порекомендували мати вдома мінімальний резерв води з розрахунку на кожного члена родини:

3 літри питної води на добу;

10-12 літрів технічної води для гігієни та приготування їжі.

Окрім води, необхідно підготувати продукти тривалого зберігання, медикаменти та перевірити тривожну валізу. У ній мають бути документи, аптечка, засоби гігієни, теплі речі та засоби обігріву.

"Не забудьте потурбуватися про дітей: пояснити їм правила безпеки та стежити, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців – запасіть для них воду та їжу", — додали в МВС.

У Міністерстві закликали уважно стежити за офіційними повідомленнями, тримати зарядженими засоби зв’язку та альтернативні джерела живлення і без потреби не пересуватися містом, особливо в темний час доби.

Нагадаємо, в деяких районах Одеси та кількох прилеглих населених пунктів зникло водопостачання. Причиною стало пошкодження 31-ї великої підстанції компанії ДТЕК в Одеській області.