В Одесі після російського удару зникла вода: що відомо

Росіяни пошкодили вже 31-шу велику підстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Через знеструмлення водопостачання відсутнє у деяких районах обласного центру та низки найближчих населених пунктів.

Росіяни вдарили по одному з об'єктів, який забезпечує енергопостачання Одеси. Про це повідомили в компанії ДТЕК.

Щоб повернути значно зруйноване обладнання до працездатного стану, ремонт потребуватиме тривалого часу, зазначили у компанії.

Наразі енергетики розбирають завали, намагаючись якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та у першу чергу повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.

Одеса без води

Рятувальники в Одесі під час гасіння пожежі Фото: ДСНС

Наразі без водопостачання через знеструмлення об’єктів водопровідної системи залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів обласного центру, повідомили у "Інфоксводоканалі".

Окрім того, вода відсутня у с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1–5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрово".

Відео дня

Зниження тиску водопостачання може спостерігатися у Хаджибейському та Приморському районах міста, попередили у водоканалі, додавши, що наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води має стабілізуватися.

Ситуація в Одесі

Після російської атаки ударними безпілотниками в Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

У місті зруйновано фасад та дах багатоквартирного будинку, виникли пожежі на території ринку та супермаркету. Вибито скління у прилеглих будинках, зайнялися 15 приватних автомобілей.

За попередніми даними, постраждала одна людина.

Нагадаємо, в Одесі уночі на 12 лютого пролунала серія вибухів від ударів безпілотниками. Мешканці повідомляли про перебої зі світлом.

Також серія потужних вибухів прогриміла у Києві та Дніпрі. Росіяни вдарили по Україні балістичними ракетами.