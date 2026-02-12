В Одесі після російського удару зникла вода: що відомо
Росіяни пошкодили вже 31-шу велику підстанцію компанії ДТЕК в Одеській області. Через знеструмлення водопостачання відсутнє у деяких районах обласного центру та низки найближчих населених пунктів.
Росіяни вдарили по одному з об'єктів, який забезпечує енергопостачання Одеси. Про це повідомили в компанії ДТЕК.
Щоб повернути значно зруйноване обладнання до працездатного стану, ремонт потребуватиме тривалого часу, зазначили у компанії.
Наразі енергетики розбирають завали, намагаючись якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки та у першу чергу повернути електрику обʼєктам критичної інфраструктури.
Одеса без води
Наразі без водопостачання через знеструмлення об’єктів водопровідної системи залишаються споживачі Київського та частини Хаджибейського районів обласного центру, повідомили у "Інфоксводоканалі".
Окрім того, вода відсутня у с. Лиманка, с. Червоний хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньон 1–5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрово".
Зниження тиску водопостачання може спостерігатися у Хаджибейському та Приморському районах міста, попередили у водоканалі, додавши, що наразі енергетики працюють над відновленням енергопостачання, після чого подача води має стабілізуватися.
Ситуація в Одесі
Після російської атаки ударними безпілотниками в Одеському районі пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
У місті зруйновано фасад та дах багатоквартирного будинку, виникли пожежі на території ринку та супермаркету. Вибито скління у прилеглих будинках, зайнялися 15 приватних автомобілей.
За попередніми даними, постраждала одна людина.
Нагадаємо, в Одесі уночі на 12 лютого пролунала серія вибухів від ударів безпілотниками. Мешканці повідомляли про перебої зі світлом.
Також серія потужних вибухів прогриміла у Києві та Дніпрі. Росіяни вдарили по Україні балістичними ракетами.