У Києві і Дніпрі пролунали потужні вибухи: росіяни масовано атакують Україну балістикою і "Шахедами"

У ніч на 12 лютого у Києві та Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів: росіяни вдарили по Україні балістичними ракетами.

Паралельно ЗС РФ продовжували атакувати регіони ударними безпілотниками. Фокус зібрав усе, що відомо про нічну атаку росіян.

Повітряну тривогу у Києві та низці східних, північних та центральних областей оголосили близько 02:20 години через загрозу балістики з Брянська. Згодом Повітряні сили попередили про пуски ворогом балістичних ракет у напрямку столиці.

Через хвилину у Києві прогриміли вибухи.

У наступні хвилини ворог продовжував випускати балістичні ракети, які летіли, окрім Києва, також у напрямку Дніпра та міста Павлоград на Дніпропетровщині, повідомили моніторингові канали та Повітряні сили.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зазначив, що ЗС РФ б'ють по столиці балістикою, і закликав мешканців перебувати в укриттях. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що росіяни атакують балістикою інфраструктуру Києва.

Дніпро тим часом опинилося під масованим ударом ворожих "Шахедів". У мережі повідомили, що після серії вибухів у мешканців почалися перебої зі світлом.

За попередньою інформацією Віталія Кличка, у Києві вже відомо про наслідки обстрілу щонайменше у чотирьох районах:

Дарницький район: влучання у приватний будинок;

Голосіївський район: влучання у нежитлову забудову;

Деснянський район: влучання у нежитлову забудову;

Дніпровський район: падіння уламків біля житлового будинку.

Через кілька хвилин мер додав, що надійшли виклики медиків у Деснянський та Дарницький райони столиці.

Окрім того, про масовану комбіновану атаку росіян повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. У регіони на момент публікації працювали сили ППО, йдеться у повідомленні.

Інформація про наслідки нічного обстрілу уточнюється. Повітряна тривога триває через загрозу "Шахедів".

Новина доповнюється…

Нагадаємо, також уночі 12 лютого росіяни масовано атакували Одесу "Шахедами": у місті пошкоджений об'єкт інфраструктури внаслідок обстрілу.

11 лютого у КМДА попередили про загрозу нових ворожих атак найближчим часом: мешканців закликали поповнити запаси води.