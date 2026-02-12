Близько 20 дронів: в Одесі пролунали вибухи на тлі масованої атаки росіян

В Одесі уночі на 12 лютого пролунала серія вибухів: росіяни масовано атакували місто ударними безпілотниками.

Загалом ворог спрямував на Одесу близько 20 "Шахедів". Фокус зібрав усе, що відомо про нічний обстріл міста.

Близько 00:25 години Повітряні сили попередили про рух великої групи ворожих дронів курсом на Одесу. За інформацією моніторингових каналів, з акваторії Чорного моря на місто рухалося близько 20 ударних БпЛА.

Через кілька хвилин в Одесі пролунала серія вибухів, повідомив кореспондент Фокусу.

Про вибухи у місті на тлі російської атаки також повідомив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях", — закликав мешканців посадовець.

Очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер зазначив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони по ворожих цілях у небі.

Відбій повітряної тривоги в Одеському районі оголосили об 00:37 годині. На той момент у небі над регіоном вже не було зафіксовано жодних російських дронів.

Новина доповнюється…