Около 20 дронов: в Одессе прогремели взрывы на фоне массированной атаки россиян

В Одессе ночью на 12 февраля прогремела серия взрывов: россияне массированно атаковали город ударными беспилотниками. После этого жители сообщили о перебоях со светом.

В целом враг направил на Одессу около 20 "Шахедов". Фокус собрал все, что известно о ночном обстреле города.

Около 00:25 часов Воздушные силы предупредили о движении большой группы вражеских дронов курсом на Одессу. По информации мониторинговых каналов, из акватории Черного моря на город двигалось около 20 ударных БпЛА.

Через несколько минут в Одессе прогремела серия взрывов, сообщил корреспондент Фокуса.

О взрывах в городе на фоне российской атаки также сообщил председатель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

"В городе громко! Находитесь в безопасных местах", — призвал жителей чиновник.

Відео дня

Глава Одесской военной администрации Олег Кипер отметил, что в городе работают силы противовоздушной обороны по вражеским целям в небе.

Отбой воздушной тревоги в Одесском районе объявили в 00:37 часов. На тот момент в небе над регионом уже не было зафиксировано никаких российских дронов.

В местных Telegram-каналах сообщили, что после серии взрывов в части Одессы начались перебои со светом.

Сергей Лысак через некоторое время уточнил, что в одном из районов Одессы из-за вражеского обстрела поврежден объект инфраструктуры. На месте работают оперативные службы.

Информация о последствиях массированной атаки россиян на Одессу уточняется. На момент публикации данных о пострадавших или других разрушениях не поступало.

Напомним, днем 11 февраля россияне запустили аэробаллистические ракеты "Кинжал" по Украине: во Львове прогремели взрывы на фоне атаки.

Также 11 февраля председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в результате атаки РФ по региону погибли трое маленьких детей с отцом.