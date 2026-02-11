Россияне атаковали Харьковскую область: погибли трое маленьких детей с отцом, подробности

Российские оккупанты в ночь на 11 февраля атаковали Богодухов на Харьковщине. В результате вражеского удара погибли четыре человека, в том числе трое детей в возрасте до 3 лет.

Вместе с детьми погиб их отец. Семья находилась в частном доме. Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram.

Об атаке стало известно после полуночи.

Сначала появилась информация о 35-летней беременной женщине, которая пострадала от атаки. Также было сообщение о том, что под завалами могут находиться мужчина и трое детей. Впоследствии эта информация подтвердилась. Раненной оказалась мать детей.

Кроме этого, в результате атаки получила ранения 74-летняя женщина, медики оказали ей помощь.

Последствия обстрела Фото: Прокуратура Харьковской области Последствия обстрела Фото: Прокуратура Харьковской области Последствия обстрела Фото: Прокуратура Харьковской области Последствия обстрела Фото: Прокуратура Харьковской области

В прокуратуре региона сообщили, что в результате попадания дом был полностью разрушен и охвачен пожаром, а семья оказалась под завалами. Спасателям удалось спасти мать детей. Женщина получила взрывное ранение, черепно-мозговую травму, акубаротравму и термические ожоги. Она находится на 35-й неделе беременности.

В комментарии "Суспільне Харків" полиция сообщила, что город был атакован дроном "Герань-2". Погибшая семья несколько дней назад эвакуировалась из Золочева.

Напомним, что вечером 10 февраля российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью, в результате чего без света остались два района города.

Ранее Фокус писал, что 5 февраля россияне обстреляли важный энергетический объект в Харькове, и из-за этого серьезно ухудшилось электроснабжение и работа общественного транспорта.

После этого, 10 февраля, в Харьковской области официально признана чрезвычайная ситуация регионального уровня.