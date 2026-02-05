В Харькове "тяжелые разрушения" энергетики: Терехов объяснил, какая ситуация в городе после удара РФ

В Харькове утром 5 февраля в результате обстрела энергетического объекта серьезно ухудшилось электроснабжение и работа общественного транспорта. Городские власти сообщают о временных перебоях и работают над восстановлением системы.

Об этом изданию "Думка" рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, в результате атаки пострадала инфраструктура, которая обеспечивает электроэнергией город. Из-за этого остановились метрополитен, наземный электротранспорт и частично общественный транспорт. Также Терехов сообщил журналистам, что энергетические службы делают все возможное для быстрого восстановления подачи электричества и минимизации неудобств для жителей.

"По моей информации, пострадавших нет. Потому что звучала воздушная тревога, после чего были воздушные удары", — отметил мэр.

Он добавил, что в некоторых домах, которые уже пострадали от предыдущих обстрелов, электроснабжение может временно отключаться на 3-5 часов. Жители таких домов пользуются электрообогревателями, а "Харьковоблэнерго" контролирует ситуацию и подключает абонентов как можно быстрее. Кроме того, Терехов подчеркнул, что после утреннего удара проблемы с энергоснабжением обострились, однако есть договоренности с руководством облэнерго по сокращению времени отключений.

Что известно об ударе ВС РФ по Харькову: последствия

До этого издание "Думка" писало, что с 6:45 до 7:05 в четверг враг совершил комбинированный обстрел Слободского района. Предположительно, под удар попал объект критической энергетической инфраструктуры. Информации о пострадавших на момент сообщения не было.

По данным КП "Харьковский метрополитен", утром движение поездов по Холодногорско-заводской линии восстановили, но временно с удлиненными интервалами. Тогда поезда Салтовской и Алексеевской линий курсировали с интервалом 10 минут. Впоследствии, около 07:40 в пресс-службе сообщили, что из-за нестабильной ситуации в энергосистеме все линии метрополитена работают по графику выходного дня с интервалами 20 минут.

Стоит заметить, что, как сообщили в "Харьковоблэнерго", в городе и области сейчас аварийные отключения света. Однако, одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

"Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения", — отметили в заметке ведомтсва.

Напомним, что 3 февраля россияне атаковали Харьков, в результате чего были повреждены критически важные энергетические объекты города и области. Из-за этого городские власти объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Также Фокус писал, что 3 февраля российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Салтовском районе Харькова.