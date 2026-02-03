ВС РФ ударили по многоэтажке в Харькове: пылает квартира, все подробности (фото)

3 февраля днем, около 15:00, российский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Салтовском районе Харькова. В результате удара пострадали два человека, а в некоторых квартирах вспыхнул пожар.

Как сообщил на своей странице в Telegram городской голова Харькова Игорь Терехов, удар пришелся на жилое здание, сейчас на месте работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи.

Информацию подтвердил также председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. По его данным, пострадавшему мужчине 57 лет, и медики уже оказали ему всю необходимую помощь. Около 15:30 чиновник отметил, что количество пострадавших возросло, помощь врачей получило еще несколько человек.

Кроме того, Игорь Терехов добавил, что в пятиэтажке в которую попал российский БпЛА типа "Шахед" сейчас продолжается пожар. В доме уже выгорело три этажа.

Последствия удара ВС РФ по жилому дому в Харькове 3 февраля Фото: Telegram

"Сейчас известно о двух пострадавших. Жители верхних этажей спаслись", — рассказал в своей заметке на странице в Telegram городской голова.

Удар ВС РФ по Харькову 3 февраля: что об этом известно

Отметим, что в ночь на 3 февраля Харьков подвергся массированной атаке российских войск, в результате которой без тепла остались около 820 многоквартирных домов. Городской голова Игорь Терехов отметил, что для сохранения сети пришлось слить теплоноситель в системе ТЭЦ, которая обеспечивает часть города отоплением, и подчеркнул, что обстрелы направлены на критическую инфраструктуру.

Местный депутат добавил, что одна из ведущих теплоэлектроцентралей Харькова получила серьезные повреждения, и ее восстановление пока невозможно. Кроме того, председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в регионе постепенно переходят от аварийных к плановым отключениям электроэнергии, однако власти уделяют особое внимание районам без тепла.

Также Фокус писал, что из-за разрушения оборудования "Харьковской ТЭЦ-5" и электроподстанций "Харьковская" и "Залютино" в городе объявили чрезвычайную ситуацию. Терехов отметил, что ночь и утро 3 февраля были чрезвычайно тяжелыми, а обстрелы продолжались почти шесть часов.