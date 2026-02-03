ЗС РФ вдарили по багатоповерхівці у Харкові: палає квартира, усі подробиці (фото)

3 лютого вдень, близько 15:00, російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Салтівському районі Харкова. Внаслідок удару постраждали дві людини, а в деяких квартирах спалахнула пожежа.

Як повідомив на своїй сторінці в Telegram міський голова Харкова Ігор Терехов, удар припав на житлову будівлю, наразі на місці працюють підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги.

Інформацію підтвердив також голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його даними, постраждалому чоловіку 57 років, і медики вже надали йому всю необхідну допомогу. Близько 15:30 посадовець зауважив, що кількість постраждалих зросла, допомогу лікарів отримало ще декілька людей.

Крім того, Ігор Терехов додав, що у п'ятиповерхівці в яку влучив російський БпЛА типу "Шахед" наразі триває пожежа. У будинку вже вигоріло три поверхи.

Відео дня

Наслідки удару ЗС РФ по житловому будинку у Харкові 3 лютого Фото: Telegram

"Наразі відомо про двох постраждалих. Мешканці верхніх поверхів врятувалися", — розповів у своєму дописі на сторінці в Telegram місецвий голова.

Удар ЗС РФ по Харкову 3 лютого: що про це відомо

Зазначимо, що у ніч на 3 лютого Харків зазнав масованої атаки російських військ, внаслідок якої без тепла залишилися близько 820 багатоквартирних будинків. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що для збереження мережі довелося злити теплоносій у системі ТЕЦ, яка забезпечує частину міста опаленням, і підкреслив, що обстріли спрямовані на критичну інфраструктуру.

Місцевий депутат додав, що одна з провідних теплоелектроцентралей Харкова отримала серйозні пошкодження, і її відновлення наразі неможливе. Крім того, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у регіоні поступово переходять від аварійних до планових відключень електроенергії, однак влада приділяє особливу увагу районам без тепла.

Також Фокус писав, що через руйнування обладнання "Харківської ТЕЦ-5" та електропідстанцій "Харківська" і "Залютине" у місті оголосили надзвичайну ситуацію. Терехов зазначив, що ніч і ранок 3 лютого були надзвичайно важкими, а обстріли тривали майже шість годин.