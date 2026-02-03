Пошкоджено ТЕЦ-5 та підстанції: у Харкові оголосили надзвичайну ситуацію після ударів ЗС РФ

3 лютого росіяни атакували Харків, внаслідок чого було пошкоджено критично важливі енергетичні об’єкти міста та області. Через це міська влада оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про ситуацію на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За його словами, під час обстрілів зазнало серйозних пошкоджень обладнання "Харківської ТЕЦ-5", а також електропідстанцій "Харківська" та "Залютине".

Через це тимчасово припинено теплопостачання 929 об’єктів, з яких 853 — житлові будинки. Без опалення залишилися майже 105 тисяч абонентів. Також Терехов підкреслив, що перебої в роботі життєво важливих систем у зимовий період становлять реальну загрозу для здоров’я та життя людей, особливо дітей, літніх людей та маломобільних громадян.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій класифікувала аварію як надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня та вже вживає заходів для відновлення роботи об’єктів і стабілізації теплопостачання.

Крім того, у коментарі місцевому виданню "Думка" Ігор Терехов розповів, що ніч і ранок 3 лютого були надзвичайно важкими для Харкова через масовані обстріли. Вони тривали майже шість годин і спричинили серйозні пошкодження критично важливих енергетичних об’єктів, зокрема "Харківської ТЕЦ-5" та трансформаторних підстанцій, а також торкнулися кількох житлових будинків.

Через це комунальні служби та енергетики одразу розпочали роботи з відновлення теплопостачання. Завдяки оперативним діям і встановленим блочномодульним котельням вдалося підключити до тепла частину будинків, проте на цей час без опалення залишаються 853 багатоповерхові житлові будинки. Щоб зберегти внутрішні системи в умовах сильних морозів, довелося злити частину теплоносія, але це не означає, що опалення не буде відновлено до весни.

"В цілому ситуація, як ви бачите, контрольована, але важка. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб якнайшвидше відновити теплопостачання", — додав мер.

Пункти незламності у Харкові

Водночас,за його словами, в мсіті вже відновлено роботу метро та електротранспорту, а школи працюють у штатному режимі. Зокрема, температура в класах підтримується на рівні 19–22 градусів, і понад 65% учнів відвідують заняття. Лікарні працюють стабільно, 68 пацієнтів тимчасово перевели в інші заклади, а маломобільні та самотні люди отримують допомогу соціальних працівників. Наразі більшості з них вже надали обігрівачі, й при потребі готові перевести до спеціальних закладів.

У місті також розгорнуто 101 пункт незламності, встановлено 50 наметів для тимчасового перебування людей, а Укрзалізниця підготувала вагони, які можуть прийняти близько 300 осіб. Окрім цього, мер підкреслив, що ситуація контрольована, всі служби працюють безперервно, і завдяки наявним бригадам та організаційним рішенням відновлення теплопостачання й інших послуг триває максимально швидко.

Росіяни атакували Харків 3 лютого: що про це відомо

Нагадаємо, що у ніч на 3 лютого ворог атакував Харків, і внаслідок влучань у критичну енергетичну інфраструктуру без тепла залишилися близько 820 багатоквартирних будинків. Як зауважив міський голова Ігор Терехов, для збереження мережі довелося злити теплоносій у системі ТЕЦ, що забезпечує частину міста опаленням. Він підкреслив, що обстріли спрямовані на критичну інфраструктуру, а місто робить усе можливе для стабілізації теплопостачання.

Також місцевий депутат розповів, що внаслідок масштабної атаки ЗС РФ на Харків пошкоджено одну з провідних теплоелектроцентралей міста, і її відновлення наразі неможливе. За його словами, у ніч на 3 лютого російські війська атакували Харків "дуже довго і масивно".

Крім того, Фокус, посилаючись на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, писав, що у регіоні поступово переходять від аварійних до планових відключень електроенергії, приділяючи особливу увагу районам, де немає тепла.