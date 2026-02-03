Повреждены ТЭЦ-5 и подстанции: в Харькове объявили чрезвычайную ситуацию после ударов ВС РФ

3 февраля россияне атаковали Харьков, в результате чего были повреждены критически важные энергетические объекты города и области. Из-за этого городские власти объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ситуации на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его словам, во время обстрелов получило серьезные повреждения оборудование "Харьковской ТЭЦ-5", а также электроподстанций "Харьковская" и "Залютино".

Из-за этого временно прекращено теплоснабжение 929 объектов, из которых 853 — жилые дома. Без отопления остались почти 105 тысяч абонентов. Также Терехов подчеркнул, что перебои в работе жизненно важных систем в зимний период представляют реальную угрозу для здоровья и жизни людей, особенно детей, пожилых людей и маломобильных граждан.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций классифицировала аварию как чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня и уже принимает меры для восстановления работы объектов и стабилизации теплоснабжения.

Кроме того, в комментарии местному изданию "Думка" Игорь Терехов рассказал, что ночь и утро 3 февраля были чрезвычайно тяжелыми для Харькова из-за массированных обстрелов. Они продолжались почти шесть часов и вызвали серьезные повреждения критически важных энергетических объектов, в частности "Харьковской ТЭЦ-5" и трансформаторных подстанций, а также затронули несколько жилых домов.

Из-за этого коммунальные службы и энергетики сразу начали работы по восстановлению теплоснабжения. Благодаря оперативным действиям и установленным блочномодульным котельным удалось подключить к теплу часть домов, однако на данный момент без отопления остаются 853 многоэтажных жилых дома. Чтобы сохранить внутренние системы в условиях сильных морозов, пришлось слить часть теплоносителя, но это не значит, что отопление не будет восстановлено до весны.

"В целом ситуация, как вы видите, контролируемая, но тяжелая. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение", — добавил мэр.

Пункты несокрушимости в Харькове Фото: "Думка"

В то же время, по его словам, в городе уже возобновлена работа метро и электротранспорта, а школы работают в штатном режиме. В частности, температура в классах поддерживается на уровне 19-22 градусов, и более 65% учащихся посещают занятия. Больницы работают стабильно, 68 пациентов временно перевели в другие учреждения, а маломобильные и одинокие люди получают помощь социальных работников. Сейчас большинству из них уже предоставили обогреватели, и при необходимости готовы перевести в специальные учреждения.

В городе также развернут 101 пункт несокрушимости, установлено 50 палаток для временного пребывания людей, а Укрзализныця подготовила вагоны, которые могут принять около 300 человек. Кроме этого, мэр подчеркнул, что ситуация контролируемая, все службы работают непрерывно, и благодаря имеющимся бригадам и организационным решениям восстановление теплоснабжения и других услуг продолжается максимально быстро.

Напомним, что в ночь на 3 февраля враг атаковал Харьков, и в результате попаданий в критическую энергетическую инфраструктуру без тепла остались около 820 многоквартирных домов. Как отметил городской голова Игорь Терехов, для сохранения сети пришлось слить теплоноситель в системе ТЭЦ, обеспечивающей часть города отоплением. Он подчеркнул, что обстрелы направлены на критическую инфраструктуру, а город делает все возможное для стабилизации теплоснабжения.

Также местный депутат рассказал, что в результате масштабной атаки ВС РФ на Харьков повреждена одна из ведущих теплоэлектроцентралей города, и ее восстановление пока невозможно. По его словам, в ночь на 3 февраля российские войска атаковали Харьков "очень долго и массивно".

Кроме того, Фокус, ссылаясь на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, писал, что в регионе постепенно переходят от аварийных к плановым отключениям электроэнергии, уделяя особое внимание районам, где нет тепла.