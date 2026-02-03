Удар ВС РФ по ТЭЦ в Харькове: будут ли отключать свет в домах без тепла

После масштабной ракетно-дроновой атаки на Харьков и область в ночь на 3 февраля энергетики пытаются стабилизировать ситуацию с электроснабжением и перейти к плановым отключениям света.

В домах, где есть проблемы с теплоснабжением, власти постараются не отключать электричество, заявил в эфире телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Соответствующее видео он опубликовал у себя в соцсетях.

"Мы работаем полностью в коммуникации с Харьковом, потому что тут важно по максимуму сохранить нашу энергосистему и систему теплоснабжения, ну и параллельно с этим работать над ее восстановлением".

По словам чиновника, всю ночь, несмотря ни на воздушную тревогу, ни на удары "Шахедов", энергетики, коммунальные службы, подразделения облэнерго, "Укрэнерго" и ГСЧС работали, чтобы удержать и стабилизировать ситуацию с энергообеспечением.

Синегубов констатирует, что наиболее активная фаза обстрелов продолжалась с 01:00 до 06:00. Сейчас тяжелая ситуация не только в Харькове. Также серьезной атаке подверглись Лозовая и Лозовской район, по энергетике которых ВС РФ били дронами и ракетами. Там на данный момент продолжается ликвидация последствий ударов.

"Находимся в постоянной координации с профильными министерствами, в частности, МВД и Минэнерго, чтобы привлечь максимальные ресурсы для ликвидации последствий ударов и восстановления критически важных элементов энергосистемы", – подчеркнул он.

В Харькове российская армия серьезно повредила одну из самых больших теплоэлектроцентралей города, и чтобы спасти систему теплоснабжения, в 820 многоэтажках сливают воду. Это необходимо, чтобы избежать разрыва труб в случае замерзания теплоносителя.

В свою очередь россияне продолжают терроризировать город. После 11 часов утра 3 февраля они ударили беспилотником "Молния" по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов, не озвучивая других подробностей.

Напомним, накануне ВС РФ ударили дроном по рынку в Харькове, два человека получили ранения.

Также сообщалось, что 15 ракетоносителей ВС РФ готовы к новому обстрелу.