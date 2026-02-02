ВС РФ ударили по рынку в Харькове: есть пострадавшие, подробности

2 февраля российские оккупанты ударили боевым дроном по рынку в Харькове. Взрыв прогремел около 14:30.

Прилет зафиксирован в Слободском районе Харькова, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его информации, на данный момент известно о двух пострадавших. Медики на месте происшествия предоставляют помощь потерпевшим.

Также взрывом повреждены несколько торговых павильонов.

Напомним, 26 января враг совершил комбинированную дроново-ракетную атаку на Харьков. В городе остановилось метро, также повреждения получил детский сад. Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки на Харьков вечером 26 января около 80% города и области остались без электроэнергии.

Также в Индустриальном районе Харькова были повреждены две школы.

Также сообщалось, что в ночь на 30 января ВС РФ снова атаковали Харьков. Под ударом оказалась табачная фабрика компании "Филип Моррис в Украине". В результате удара произошел масштабный пожар площадью более 5000 квадратных километров, сообщили в ГСЧС. К его тушению привлекли более 80 спасателей и 20 единиц техники.