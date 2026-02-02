ЗС РФ вдарили по ринку в Харкові: є постраждалі, подробиці

2 лютого російські окупанти вдарили бойовим дроном по ринку в Харкові. Вибух прогримів близько 14:30.

Приліт зафіксовано у Слобідському районі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його інформацією, наразі відомо про двох постраждалих. Медики на місці події надають допомогу потерпілим.

Також вибухом пошкоджено кілька торгових павільйонів.

Нагадаємо, 26 січня ворог здійснив комбіновану дроново-ракетну атаку на Харків. У місті зупинилося метро, також пошкоджень зазнав дитячий садок. Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки на Харків увечері 26 січня близько 80% міста та області залишилися без електроенергії.

Також в Індустріальному районі Харкова було пошкоджено дві школи.

Також повідомлялося, що в ніч на 30 січня ЗС РФ знову атакували Харків. Під ударом опинилася тютюнова фабрика компанії "Філіп Морріс в Україні". Унаслідок удару сталася масштабна пожежа площею понад 5000 квадратних кілометрів, повідомили в ДСНС. До її гасіння залучили понад 80 рятувальників і 20 одиниць техніки.