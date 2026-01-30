Россия атаковала фабрику Philip Morris в Харькове: возник масштабный пожар (видео)

Российские оккупанты в ночь на 30 января атаковали Харьков. Под ударом оказалась табачная фабрика компании "Филип Моррис в Украине".

Враг ударил по фабрике ракетой. Об этом сообщила пресс-служба компании в комментарии "ЭП".

В результате удара произошел масштабный пожар площадью более 5000 квадратных километров, сообщили в ГСЧС. К его тушению привлекли более 80 спасателей и 20 единиц техники.

Значительным разрушениям подверглись строительные конструкции.

Известно, что в результате атаки обошлось без пострадавших — весь дежурный персонал во время атаки находился в укрытии.

В компании отметили, что харьковская фабрика прекратила свою работу 24 февраля 2022 года после начала полномасштабного вторжения РФ.

В 2024 году Philip Morris открыла новую фабрику во Львовской области, куда релоцировали 250 сотрудников с харьковской площадки.

Напомним, 27 января Россия ударила тремя "Шахедами" по пассажирскому поезду в Харьковской области. Вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что вражеский дрон атаковал поезд "Барвенково — Львов — Чоп". Из-за попадания перед тепловозом и в пассажирский вагон вспыхнул пожар. На момент удара в поезде находился 291 пассажир.

26 января враг совершил комбинированную дроново-ракетную атаку на Харьков. В городе остановилось метро, также повреждения получил детский сад.

Впоследствии стало известно, что в результате российской атаки на Харьков вечером 26 января около 80% города и области остались без электроэнергии. Также в Индустриальном районе Харькова были повреждены две школы.

30 января, президент США Дональд Трамп сообщил о начале "энергетического перемирия" и заявил, что благодаря его договоренностям с Москвой удары по Киеву прекратились. Но, по мнению аналитиков ISW, это не реальная уступка, а тактический шаг Кремля, чтобы накопить ракеты и беспилотники для масштабных атак в будущем.

А Владимир Зеленский отметил, что после введения Россией так называемого "энергетического перемирия" удары по украинской инфраструктуре временно приостановили, однако враг переориентировал атаки на логистику и жилые районы.