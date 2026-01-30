Росія атакувала фабрику Philip Morris у Харкові: виникла масштабна пожежа (відео)

Російські окупанти в ніч на 30 січня атакували Харків. Під ударом опинилася тютюнова фабрика компанії "Філіп Морріс в Україні".

Ворог вдарив по фабриці ракетою. Про це повідомила пресслужба компанії в коментарі "ЕП".

Внаслідок удару сталася масштабна пожежа площею понад 5000 квадратних кілометрів, повідомили в ДСНС. До її гасіння залучили понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Значних руйнувань зазнали будівель конструкції.

Відомо, що внаслідок атаки обійшлося без постраждалих — увесь черговий персонал під час атаки перебував в укритті.

У компанії наголосили, що харківська фабрика припинила свою роботу 24 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У 2024 році Philip Morris відкрила нову фабрику у Львівській області, куди релокували 250 співробітників із харківського майданчика.

Нагадаємо, 27 січня Росія вдарила трьома "Шахедами" по пасажирському поїзду в Харківській області. Віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба уточнив, що ворожий дрон атакував поїзд "Барвінкове — Львів — Чоп". Через влучення перед теплотягом та у пасажирський вагон спалахнула пожежа. На момент удару в потязі перебував 291 пасажир.

26 січня ворог здійснив комбіновану дроново-ракетну атаку на Харків. В місті зупинилось метро, також пошкоджень зазнав дитячий садочок.

Згодом стало відомо, що внаслідок російської атаки на Харків увечері 26 січня близько 80% міста та області залишилися без електроенергії. Також в Індустріальному районі Харкова були пошкоджені дві школи.

30 січня, президент США Дональд Трамп повідомив про початок "енергетичного перемир’я" та заявив, що завдяки його домовленостям з Москвою удари по Києву припинилися. Але, на думку аналітиків ISW, це не реальна поступка, а тактичний крок Кремля, аби накопичити ракети та безпілотники для масштабних атак у майбутньому.

А Володимир Зеленський наголосив, що після запровадження Росією так званого "енергетичного перемир’я" удари по українській інфраструктурі тимчасово призупинили, однак ворог переорієнтував атаки на логістику та житлові райони.