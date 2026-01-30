РФ змінила тактику під час "енергетичного перемир'я": тепер ворог б'є по логістиці, — Зеленський

Після запровадження Росією так званого "енергетичного перемир’я" удари по українській інфраструктурі тимчасово призупинили, однак ворог переорієнтував атаки на логістику та житлові райони. Президент Володимир Зеленський у ході селектору обговорив поточну ситуацію в регіонах та заходи з відновлення пошкоджених об’єктів.

Як повідомив глава держави на своїй сторінці у Telegram, ще вчора вдень російські війська завдали ударів по енергетичних об’єктах у кількох областях, але минулої ночі таких атак не зафіксовано. Натомість противник активно використовує дрони для ударів по житлових кварталах, а також застосовує балістичні ракети проти цивільних об’єктів.

Зокрема, по Харківщині було уражено склади цивільного виробництва американської компанії, а у Запоріжжі "Шахеди" влучили в один із районів міста. Ба більше, ворог майже цілодобово атакує FPV-дронами Херсон, Нікополь та інші міста Дніпровщини. Крім того, ситуація залишається складною на прикордонні Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Окрему увагу під час селектору приділили Донеччині та Черкаській області. Зеленський підкреслив, що для забезпечення базових потреб населення, особливо в будинках з електроопаленням, необхідно робити значно більше.

Наразі Для Києва залучаються додаткові сили,зокрема станом на ранок 30 січня без опалення залишаються 378 багатоповерхових будинків. Ситуація контролюється також у Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій та Житомирській областях.

"Окремі завдання – для міністра оборони України та командувача Повітряних сил ЗСУ щодо розбудови захисту від дронів по лінії між Херсоном і Запоріжжям. Торік були відповідні рішення Ставки, які на сьогодні реалізовані тільки частково. Доручив провести відповідну перевірку та представити заходи реагування. Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні", — зауважив у своєму дописі президент.

Крім того, через атаки російських військ на залізничну інфраструктуру та активність ворожих БпЛА 30 січня "Укрзалізниця" тимчасово обмежила сполучення між Дніпром і Запоріжжям.

Нагадаємо, що у ISW завяили, що Росія оголосила тижневий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі України, проте аналітики наголошують — це не реальна поступка, а тактичний крок Кремля.

Також Фокус писав, що 30 січня у Кремлі підтвердили, що вони прийняли пропозицію Трампа про енергетичне перемир'я та не будуть бити по інфраструктурі України. Однак, діятиме угода лише до 1 лютого, коли запланований пік морозів в Україні.