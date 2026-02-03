Удар ЗС РФ по ТЕЦ у Харкові: чи відключатимуть світло в будинках без тепла

Після масштабної ракетно-дронової атаки на Харків і область у ніч на 3 лютого енергетики намагаються стабілізувати ситуацію з електропостачанням і перейти до планових відключень світла.

У будинках, де є проблеми з теплопостачанням, влада намагатиметься не відключати електрику, заявив в ефірі телемарафону голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Відповідне відео він опублікував у себе в соцмережах.

"Ми працюємо повністю в комунікації з Харковом, тому що тут важливо по максимуму зберегти нашу енергосистему і систему теплопостачання, ну і паралельно з цим працювати над її відновленням".

За словами посадовця, усю ніч, незважаючи ні на повітряну тривогу, ні на удари "Шахедів", енергетики, комунальні служби, підрозділи обленерго, "Укренерго" та ДСНС працювали, щоб утримати та стабілізувати ситуацію з енергозабезпеченням.

Синєгубов констатує, що найбільш активна фаза обстрілів тривала з 01:00 до 06:00. Наразі важка ситуація не тільки в Харкові. Також серйозної атаки зазнали Лозова та Лозівський район, по енергетиці яких ЗС РФ гатили дронами та ракетами. Там наразі триває ліквідація наслідків ударів.

"Перебуваємо в постійній координації з профільними міністерствами, зокрема, МВС і Міненерго, щоб залучити максимальні ресурси для ліквідації наслідків ударів і відновлення критично важливих елементів енергосистеми", — наголосив він.

У Харкові російська армія серйозно пошкодила одну з найбільших теплоелектроцентралей міста, і щоб врятувати систему теплопостачання, у 820 багатоповерхівках зливають воду. Це необхідно, щоб уникнути розриву труб у разі замерзання теплоносія.

Своєю чергою росіяни продовжують тероризувати місто. Після 11-ї години ранку 3 лютого вони вдарили безпілотником "Блискавка" по Шевченківському району Харкова. Про це повідомив мер Ігор Терехов, не озвучуючи інших подробиць.

Нагадаємо, напередодні ЗС РФ вдарили дроном по ринку в Харкові, двоє людей дістали поранення.

Також повідомлялося, що 15 ракетоносіїв ЗС РФ готові до нового обстрілу.