15 ракетоносителей ВС РФ готовы к новому обстрелу: сколько ракет запустят по Украине, — мониторы

Вооруженные силы Российской Федерации после массированного обстрела Украины 3 февраля имеют самолеты и корабли с ракетами, готовыми к новому удару, сообщили мониторы. Россияне зарядили самолеты Ту-95МС и другие, кроме того, в полной готовности корабли в Черном море, которые запустят ракеты "Калибр". Какой мощности удар грозит украинцам?

Россияне активизировали перемещение бортов между 21 военными аэродромами, говорится в сообщении мониторингового Telegram-канала OSINTерів Strategic Control. Среди прочего, речь идет о 13 бомбардировщиках и также о кораблях в Новороссийске.

В предупреждении написали о самолетах Ту-95МС (один борт, по 8 ракет Х-101), Ту-22М3 (три, по три Х-22), Ту-160 (три борта, по 12 Х-101), МиГ-31К (шесть бортов, по одному "Кинжалу"), которые заряжены ракетами разных типов и, вероятно, готовы к новому удару по Украине. Кроме того, в Новороссийске подготовили два корабля — носители "Калибров" (по восемь ракет). Уточняется, что данные не окончательные и идет дальнейшее перемещение ракетоносителей, готовых обстрелять украинцев.

Обстрел Украины — возможная подготовка к новому удару ВС РФ 3 февраля Фото: Скриншот

На основе данных о боевых возможностях ракетоносителей ВС РФ можно ориентировочно подсчитать, что в случае полной загрузки бортов может идти речь о пуске 63 ракет различных типов.

Тем временем в мониторинговом канале, который следил за перемещением самолетов ВС РФ, проинформировали об общей ситуация по военным бортам. Указывается, что в целом россияне перемещают 169 бомбардировщиков на 12 аэродромах. Кроме того, есть активность 19 самолетов ДРЛВ — и А-50 и А-50Л, говорится в заметке.

Какие самолеты ВС РФ перемещаются между военными базами по состоянию на утро 3 февраля:

"Раменское" — Ту-95МС (1 ед.), Ту-22М3 (1 ед.), Ту-160 (1ед.);

"Оленья" — Ту-95МС (6), Ту-22М3 (32), МиГ-31К (2);

"Энгельс-2" — Ту-95МС (2), Ту-160 (1);

"Белая" — Ту-95МС (2), Ту-22М3 (44), МиГ-31К (4), А-50У (1);

"Украинка" — Ту-95МС (30), Ту-160 (6);

"Дягилево" — Ту-95МС (5), Ту-22М3 (4);

"Балтимор" — Ту-95МС (1), Ту-22М3 (2);

"Борисоглебское" — Ту-22М3 (4), Ту-160 (3);

"Шайковка" — Ту-22М3 (9);

"Ахтубинск" — Ту-22М3 (1), МиГ-31К (2);

"Саваслейка" — МиГ-31К (6);

"Елизово" — Ту-160 (1).

Воздушные силы ВСУ не анонсировали новый удар РФ, но после 9:30 (когда появился отчет об обстреле в ночь на 3 февраля) сообщали о продолжении угрозы ударов российских ракет: речь шла, в частности, о Х-22.

Обстрел Украины — детали

В ночь на 3 февраля ВС РФ уже провели один обстрел Украины, писал Фокус. Согласно данным Воздушных сил ВСУ, россияне запустили по украинцам 550 средств поражения — дронов и ракет. При этом атака ракет началась под утро: состоялись пуски с Ту-95МС и с наземных установок в Брянской области. Согласно данным командования, летели ракеты "Циркон", Х-22, Х-101/"Искандер-К", "Искандер-М"/С-300. Основные направления атаки — Киев, Харьков, Днепр, Винница, Черкассы, Одесса. Средства ПВО сбили 38 из 71 ракет ВС РФ и обезвредили 412 из 450 дронов, но произошло суммарно более 60 попаданий.

Военные администрации, ДТЭК и министр энергетики утром 3 февраля рассказали о последствиях обстрела Украины. Выяснилось, что РФ ударила по ТЭС и ТЭЦ, которые предоставляли тепло людям во время 25-градусных морозов. Среди прочих, могла состояться атака на Трипольскую ТЭС, Ладыжинскую ТЭС, главную ТЭС Харькова (вероятно, ТЭЦ-5, но информацию следует уточнить).

Депутат Харьковского горсовета заявил, что местная теплостанция получила настолько серьезные повреждения, что требует длительного ремонта, поэтому коммунальщики начали сливать теплоноситель из батарей харьковчан.

Напоминаем, мониторы сообщили о новом ударе ракет Х-22, который произошел после утреннего залпа: по каким объектам энергетики целились ВС РФ.