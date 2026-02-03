15 ракетоносіїв ЗС РФ готові до нового обстрілу: скільки ракет запустять по Україні, — монітори

Збройні сили Російської Федерації після масованого обстрілу України 3 лютого мають літаки та кораблі з ракетами, готовими до нового удару, повідомили монітори. Росіяни зарядили літаки Ту-95МС та інші, крім того, у повній готовності кораблі у Чорному морі, які запустять ракети "Калібр". Якої потужності удар загрожує українцям?

Росіяни активізували переміщення бортів між 21 військовими аеродромами, ідеться у повідомленні моніторингового Telegram-каналу OSINTерів Strategic Control. Серед іншого, ідеться про 13 бомбардувальників і також про кораблі у Новоросійську.

У попередженні написали про літаки Ту-95МС (один борт, по 8 ракет Х-101), Ту-22М3 (три, по три Х-22), Ту-160 (три борти, по 12 Х-101), МіГ-31К (шість бортів, по одному "Кинджалу"), які заряджені ракетами різних типів та, ймовірно, готові до нового удару по Україні. Крім того, у Новоросійську підготували два кораблі — носії "Калібрів" (по вісім ракет). Уточнюється, що дані не остаточні і йде подальше переміщення ракетоносії, готових обстріляти українців.

Обстріл України - можлива підготовка до нового удар ЗС РФ 3 лютого Фото: Скриншот

На основі даних про бойові можливості ракетоносіїв ЗС РФ можна орієнтовно підрахувати, що у випадку повного завантаження бортів може ітись про пуск 63 ракет різних типів.

Тим часом у моніторинговому каналі, який стежив за переміщенням літаків ЗС РФ, проінформували про загальну ситуація по військових бортах. Вказується, що в цілому росіяни переміщують 169 бомбардувальників на 12 аеродромах. Крім того, є активність 19 літаків ДРЛВ — та А-50 та А-50Л, ідеться у дописі.

Які літаки ЗС РФ переміщуються між військовими базами станом на ранок 3 лютого:

"Раменське" — Ту-95МС (1 од.), Ту-22М3 (1 од.), Ту-160 (1од.);

"Оленья" — Ту-95МС (6), Ту-22М3 (32), МіГ-31К (2);

"Енгельс-2" — Ту-95МС (2), Ту-160 (1);

"Бєлая" — Ту-95МС (2), Ту-22М3 (44), МіГ-31К (4), А-50У (1);

"Українка" — Ту-95МС (30), Ту-160 (6);

"Дягілєво" — Ту-95МС (5), Ту-22М3 (4);

"Балтимор" — Ту-95МС (1), Ту-22М3 (2);

"Борисоглебське" — Ту-22М3 (4), Ту-160 (3);

"Шайковка" — Ту-22М3 (9);

"Ахтубінськ" — Ту-22М3 (1), МіГ-31К (2);

"Саваслейка" — МіГ-31К (6);

"Єлізово" — Ту-160 (1).

Повітряні сили ЗСУ не анонсували новий удар РФ, але після 9:30 (коли з'явився звіт про обстріл в ніч на 3 лютого) повідомляли про продовження загрози ударів російських ракет: ішлося, зокрема, про Х-22.

Обстріл України — деталі

В ніч на 3 лютого ЗС РФ вже провели один обстріл України, писав Фокус. Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили по українцях 550 засобів ураження — дронів та ракет. При цьому атака ракет почалась під ранок: відбулись пуски з Ту-95МС та з наземних установок у Брянській області. Згідно з даними командування, летіли ракети "Циркон", Х-22, Х-101/"Искандер-К", "Искандер-М"/С-300. Основні напрямки атаки — Київ, Харків, Дніпро, Вінниця, Черкаси, Одеса. Засоби ППО збили 38 зі 71 ракет ЗС РФ та знешкодили 412 зі 450 дронів, але сталось сумарно понад 60 влучань.

Військові адміністрації, ДТЕК та міністр енергетики зранку 3 лютого розповіли про наслідки обстрілу України. З'ясувалось, що РФ вдарила по ТЕС та ТЕЦ, які надавали тепло людям під час 25-градусних морозів. Серед інших, могла відбутись атака на Трипільську ТЕС, Ладижинську ТЕС, головну ТЕС Харкова (ймовірно, ТЕЦ-5, але інформацію слід уточнити).

Депутат Харківської міськради заявив, що місцева теплостанція отримала настільки серйозні ушкодження, що потребує тривалого ремонту, тому комунальники почали зливати теплоносій з батарей харків'ян.

Нагадуємо, монітори повідомили про новий удар ракет Х-22, який стався після ранкового залпу: по яких об'єктах енергетики цілили ЗС РФ.