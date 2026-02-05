У Харкові "важкі руйнування" енергетики: Терехов пояснив, яка ситуація в місті після удару РФ

У Харкові вранці 5 лютого внаслідок обстрілу енергетичного об’єкта серйозно погіршилося електропостачання та робота громадського транспорту. Міська влада повідомляє про тимчасові перебої та працює над відновленням системи.

Про це виданню "Думка" розповів мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, внаслідок атаки постраждала інфраструктура, яка забезпечує електроенергією місто. Через це зупинилися метрополітен, наземний електротранспорт та частково громадський транспорт. Також Терехов повідомив журналістів, що енергетичні служби роблять усе можливе для швидкого відновлення подачі електрики та мінімізації незручностей для мешканців.

"За моєю інформацією, постраждалих нема. Бо лунала повітряна тривога, після чого були повітряні удари", — зазначив мер.

Він додав, що у деяких будинках, які вже постраждали від попередніх обстрілів, електропостачання може тимчасово відключатися на 3–5 годин. Мешканці таких будинків користуються електрообігрівачами, а "Харківобленерго" контролює ситуацію та підключає абонентів якнайшвидше. Крім того, Терехов підкреслив, що після ранкового удару проблеми з енергопостачанням загострилися, проте є домовленості з керівництвом обленерго щодо скорочення часу відключень.

Що відомо про удар ЗС РФ по Харкову: наслідки

До цього видання "Думка" писало, що з 6:45 до 7:05 у четвер ворог здійснив комбінований обстріл Слобідського району. Імовірно, під удар потрапив об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Інформації про постраждалих на момент повідомлення не було.

За даними КП "Харківський метрополітен", зранку рух поїздів Холодногірсько-заводською лінією відновили, але тимчасово з подовженими інтервалами. Тоді поїзди Салтівської та Олексіївської ліній курсували з інтервалом 10 хвилин. Згодом, близько 07:40 у пресслужбі повідомили, що через нестабільну ситуацію в енергосистемі всі лінії метрополітену працюють за графіком вихідного дня з інтервалами 20 хвилин.

Варто зауважити, що, як повідомили у "Харківобленерго", у місті та області наразі аварійні відключення світла. Однак, одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

"Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання", — зауважили в дописі відомтсва.

Нагадаємо, що 3 лютого росіяни атакували Харків, внаслідок чого було пошкоджено критично важливі енергетичні об’єкти міста та області. Через це міська влада оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

Також Фокус писав, що 3 лютого російський безпілотник влучив у житловий багатоповерховий будинок у Салтівському районі Харкова.