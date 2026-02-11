Росіяни атакували Харківщину: загинули троє маленьких дітей з батьком, подробиці

Російські окупанти в ніч на 11 лютого атакували Богодухів на Харківщині. Внаслідок ворожого удару загинуло четверо людей, зокрема троє дітей віком до 3 років.

Разом з дітьми загинув їхній батько. Родина перебувала у приватному будинку. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Про атаку стало відомо після опівночі.

Спершу з'явилася інформація про 35-річну вагітну жінку, яка постраждала від атаки. Також було повідомлення про те, що під завалами можуть перебувати чоловік та троє дітей. Згодом ця інформація підтвердилася. Пораненою виявилася матір дітей.

Крім цього, внаслідок атаки дістала поранення 74-річна жінка, медики надали їй допомогу.

Наслідки обстрілу Фото: Прокуратура Харьковской области Наслідки обстрілу Фото: Прокуратура Харьковской области Наслідки обстрілу Фото: Прокуратура Харьковской области Наслідки обстрілу Фото: Прокуратура Харьковской области

У прокуратурі регіону повідомили, що внаслідок влучання будинок було повністю зруйновано та охоплено пожежею, а сім’я опинилася під завалами. Рятувальникам вдалося врятувати матір дітей. Жінка отримала вибухове поранення, черепно-мозкову травму, акубаротравму та термічні опіки. Вона перебуває на 35-му тижні вагітності.

У коментарі "Суспільне Харків" поліція повідомила, що місто було атаковане дроном "Герань-2". Загибла родина декілька днів тому евакуювалася з Золочева.

Нагадаємо, що ввечері 10 лютого російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю, внаслідок чого без світла залишились два райони міста.

Раніше Фокус писав, що 5 лютого росіяни обстріляли важливий енергетичний об’єкт у Харкові, і через це серйозно погіршилося електропостачання та робота громадського транспорту.

Після цього, 10 лютого, у Харківській області офіційно визнано надзвичайну ситуацію регіонального рівня.