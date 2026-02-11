ЗС РФ атакували дронами Запоріжжя: без світла залишились два райони міста (відео)

Надвечір 10 лютого російські окупаційні війська завдали удару дронами по Запоріжжю, внаслідок чого без світла залишились два райони міста.

Росіяни били по енергетичній інфраструктурі міста, повдіомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог поцілив по об'єкту інфраструктури Запоріжжя", — написав Федоров.

Він уточнив, що внаслідок атаки здійнялась масштабна пожежа.

"Через атаку без електропостачання на зараз понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста", — зазначив Федоров.

За його словами, через удар російського безпілотника в кількох будинках вибиті вікна.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилось відео, на якому видно наслідки російського удару дронами по Запоріжжю.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки на Запоріжжя ніхто не постраждав.

