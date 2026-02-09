Росіяни "Шахедом" вдарили по багатоповерхівці Одеси: здійнялась пожежа, є загиблі (відео)

У ніч на 9 лютого російські окупанти атакували ударним безпілотником багатоповерхівку в Одесі, внаслідок чого здійнялась пожежа та загорілись припарковані поряд авто.

Сам вибух пролунав у місті після опівночі, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Начальник Одеської обласої військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що ЗС РФ атакували Одеську область дронами.

"Ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. В м. Одеса попередньо є пошкодження житлової інфраструктури, виникли пожежі", — написав Кіпер.

Водночас у місцевих телеграм-каналах з'явилось відео, на якому зафіксований момент удару "Шахеда" по багатоповерхівці Одеси.

"Горять машини у дворі житлового комплексу", — йдеться у підписі до одного з відео.

Згодом Сергій Лисак зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали житлові будинки та комунікації.

Відео дня

"Зокрема, виникла пожежа на даху багатоповерхівки, пошкоджено газопровід, а також зафіксовано займання легкових автомобілів та нежитлової споруди", — наголосив Лисак.

На момент публікації матеріалу внаслідок російської атаки на Одесу було відомо про одного загиблого.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Одеси у ніч на 4 лютого в місті було пошкоджено 20 житлових будинків.

Фокус також писав про те, що в Одесі підірвали авто військовослужбовця.