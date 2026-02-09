Россияне "Шахедом" ударили по многоэтажке Одессы: возник пожар, есть погибшие (видео)

В ночь на 9 февраля российские оккупанты атаковали ударным беспилотником многоэтажку в Одессе, в результате чего поднялся пожар и загорелись припаркованные рядом авто.

Сам взрыв прогремел в городе после полуночи, сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что ВС РФ атаковали Одесскую область дронами.

"Враг массированно атаковал Одесскую область ударными беспилотниками. В г. Одесса предварительно есть повреждения жилой инфраструктуры, возникли пожары", — написал Кипер.

В то же время в местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором зафиксирован момент удара "Шахеда" по многоэтажке Одессы.

"Горят машины во дворе жилого комплекса", — говорится в подписи к одному из видео.

Відео дня

Впоследствии Сергей Лысак отметил, что в результате обстрела повреждения получили жилые дома и коммуникации.

"В частности, возник пожар на крыше многоэтажки, поврежден газопровод, а также зафиксировано возгорание легковых автомобилей и нежилого сооружения", — подчеркнул Лысак.

На момент публикации материала в результате российской атаки на Одессу было известно об одном погибшем.

Напомним, в результате обстрела Одессы в ночь на 4 февраля в городе было повреждено 20 жилых домов.

Фокус также писал о том, что в Одессе взорвали авто военнослужащего.