20 поврежденных домов в Одессе: последствия обстрелов россиян в ночь на 4 февраля

Россияне атаковали города Украины дронами и ракетами в ночь на 4 февраля. Основной целью стала Одесса, по которой с 2 часов ночи запустили десятки дронов. Известно о двух пострадавших женщинах.

Россияне продолжают обстрел гражданских городов в Украине. В ночь на 4 февраля были атакованы Одесса и Харьков. Продолжались атаки на Запорожье и область. Фокус собрал все, что известно.

Атака дронов на Одессу — повреждены дома и детсады

Около 2 часов ночи Андрей Лысак, глава Одесской городской военной администрации, сообщил об атаке беспилотников. Уже через час стало известно о последствиях обстрела, который был направлен на гражданское население.

"Есть повреждения гражданской и промышленной инфраструктуры в двух районах. В результате обстрела пострадал двухэтажный жилой дом: разрушена кровля, повреждены перекрытия в квартирах, взрывной волной выбило стекла в соседних зданиях и посекло машины", — рассказал Лысак.

По уточненным данным, в результате ночного вражеского обстрела в Одессе повреждены более 20 жилых домов, два детских сада и одна школа. Погибших нет. Пострадали 2 человека, которым оказана медицинская помощь на месте.

Повреждения получила инфраструктура сразу в трех районах города: Приморском, Пересыпском и Хаджибейском. Пострадали как многоквартирные дома, так и частный сектор: повреждены кровли, фасады, выбиты окна.

На местах обстрелов развернуты оперативные штабы и пункты обогрева.

Харьков атакован ракетой

Олег Синегубов, начальник Харьковской ОГА около полуночи сообщил, что были слышны взрывы в городе. Впоследствии оказалось, что россияне атаковали ракетой Салтовский район города.

"Прилет" — во дворе частного домовладения. Информация о пострадавших пока не поступала", — сообщил председатель ОГА.

Обстрел Запорожья почти не прекращался с 3 февраля

Также с 3 февраля продолжались атаки на Запорожье и область. О вражеских БПЛА сообщали и в 7 утра 4 февраля. Иван Федоров, председатель Запорожской ОГА, сообщил, что три человека погибли, 11 — получили ранения в результате вражеских атак по Запорожью и Пологовскому району.

Последствия атаки Запорожской области Фото: Запорожская ОВА

В течение суток оккупанты нанесли 790 ударов по 32 населенным пунктам. Сообщается об 11 авиаударах, атаке 466 дронов различной модификации (преимущественно FPV) и 307 артиллерийских ударов.

"6 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Зеленое и Святопетровку... Поступило 75 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры", — сообщил Федоров.

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль показал генсеку НАТО Марку Рютте одну из поврежденных ТЭЦ в Киеве.

А тем временем президент США Дональд Трамп отреагировал на массированную комбинированную атаку, которую Россия осуществила в ночь на 3 февраля, ударив по энергетическим объектам в ряде областей Украины. По его словам, Путин якобы "сдержал слово" о недельном "энергетическом перемирии".