20 пошкоджених будинків в Одесі: наслідки обстрілів росіян в ніч на 4 лютого

Росіяни атакували міста України дронами та ракетами в ніч на 4 лютого. Основною ціллю стала Одеса, по якій з 2 години ночі запустили десятки дронів. Відомо про двох постраждалих жінок.

Росіяни продовжують обстріл цивільних міст в Україні. В ніч на 4 лютого були атаковані Одеса та Харків. Продовжувались атаки на Запоріжжя та область. Фокус зібрав все, що відомо.

Атака дронів на Одесу – пошкоджені будинки та дитсадки

Близько 2 години ночі Андрій Лисак, голова Одеської міської військової адміністрації, повідомив про атаку безпілотників. Вже через годину стало відомо про наслідки обстрілу, який був спрямований на цивільне населення.

"Маємо пошкодження цивільної та промислової інфраструктури у двох районах. Внаслідок обстрілу постраждав двоповерховий житловий будинок: зруйновано покрівлю, пошкоджено перекриття у квартирах, вибуховою хвилею вибило шибки в сусідніх будівлях та посікло автівки", - розповів Лисак.

Відео дня

За уточненими даними, внаслідок нічного ворожого обстрілу в Одесі пошкоджено понад 20 житлових будинків, два дитячих садки та одну школу. Загиблих немає. Постраждали 2 людей, яким надано медичну допомогу на місці.

Пошкоджень зазнала інфраструктура одразу у трьох районах міста: Приморському, Пересипському та Хаджибейському. Постраждали як багатоквартирні будинки, так і приватний сектор: пошкоджено покрівлі, фасади, вибито вікна.

На місцях обстрілу розгорнуто оперативні штаби та пункти обігріву.

Харків атаковано ракетою

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОДА близько опівночі повідомив, що було чути вибухи в місті. Згодом виявилось, що росіяни атакували ракетою Салтівський район міста.

"Прильот" - на подвір'ї приватного домоволодіння. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - повідомив голова ОДА.

Обстріл Запоріжжя майже не припинявся с 3 лютого

Також із 3 лютого продовжувались атаки на Запоріжжя та область. Про ворожі БПЛА повідомляли і о 7 ранку 4 лютого. Іван Федоров, голова Запорізької ОВА, повідомив, що три людини загинули, 11 - дістали поранень внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району.

Наслідки атаки Запорізької області Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 790 ударів по 32 населених пунктах. Повідомляється про 11 авіаударів, атаку 466 дронів різної модифікації (переважно FPV) та 307 артилерійських ударів.

"6 обстрілів з РСЗВ накрили Гуляйполе, Зелене та Святопетрівку… Надійшло 75 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, міністр енергетики України Денис Шмигаль показав генсеку НАТО Марку Рютте одну з пошкоджених ТЕЦ у Києві.

А тим часом президент США Дональд Трамп відреагував на масовану комбіновану атаку, яку Росія здійснила у ніч на 3 лютого, вдаривши по енергетичних об'єктах у низці областей України. За його словами, Путін нібито "дотримав слова" про тижневе "енергетичне перемир'я".