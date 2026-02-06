В Одессе взорвали авто военнослужащего: появилась реакция правоохранителей, детали

Утром 6 февраля в Киевском районе Одессы взорвалось авто, и в результате этого погиб водитель. Инцидент произошел во дворе жилого дома на улице Академика Королева и был квалифицирован правоохранителями как террористический акт.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления Службы безопасности Украины в Одесской области. Как отмечают в СБУ, взрыв прогремел около 05:00 вблизи многоквартирного жилого дома. В результате детонации автомобиля Toyota водитель погиб на месте происшествия.

Сейчас Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией проводит комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств взрыва, а также лиц, причастных к его совершению.

Публикация пресс-службы Управления Службы безопасности Украины в Одесской области Фото: Скриншот

По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт. Досудебное расследование продолжается, о дальнейшем ходе следствия правоохранители обещают информировать дополнительно.

В то же время издание "Думская" со ссылкой на собственные источники сообщает, погибшему был 21 год. Он проходил военную службу и был кинологом в пограничном подразделении. Кроме того, у мужчины осталась дочь.

Взрыв в Одессе 6 февраля: что об этом известно

Напомним, что утром 6 февраля во дворе жилого дома на улице Академика Королева в Киевском районе Одессы взорвался автомобиль Toyota. Как писали местные СМИ, в результате взрыва погиб 21-летний мужчина, который как раз собирался выехать на работу. На место происшествия оперативно прибыли следователи, криминалисты, взрывотехники и кинологи, которые до сих пор устанавливают все обстоятельства инцидента и его правовую квалификацию.

Кроме того, предполагают, что взрыв мог быть дистанционным и произошел в момент запуска двигателя. По информации издания, погибший был военнослужащим, однако официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, что в Оболонском районе Киева 4 января взорвалось авто в котором находился военный. В частности, мужчина получил осколочные ранения. Как впоследствии обнаружили правоохранители, к этому была причастна 24-летняя женщина, которая согласилась изготовить взрывное устройство по инструкции российского куратора и заложить его под машину.

Также Фокус писал, что в июле 2025 года в Одессе взорвалось авто Opel, который находился на улице Варненской. Более того, в транспорте также находился военный, который выжил.