Подрыв внедорожника в Киеве: теракт против офицера НГУ заказали из Москвы (фото)

4 января на Оболони в Киеве прогремел взрыв, прокуратура возбудила дело о теракте. Теперь появилась информация, что машину дистанционно взорвали по заказу российских спецслужб.

Причастность Москвы обнаружили "по горячим следам". Об этом украинский журналист и военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщил 5 января со ссылкой на источники в силовых структурах.

Он передал, что взорванным на Героев Днепра Land Rover пользовался военнослужащий одной из бригад оперативного назначения Нацгвардии. Офицер получил ранения, также была госпитализирована женщина, которая находилась с ним в машине.

Фото с места происшествия Фото: Киевская городская прокуратура

"Подрыв осуществила молодая женщина, которая уже выполняла подобные задачи для российских спецслужб. Она по указанию куратора самостоятельно изготовила взрывное устройство и подложила его под машину военного", — отметил Цаплиенко.

Відео дня

По его информации, самодельную взрывчатку "запустили" дистанционно. Также на месте происшествия нашли телефон, с которого велась трансляция.

Детали от прокуратуры

В Киевской городской прокуратуре заявили, что подозрение в теракте на Оболони получила 24-летняя местная жительница. По данным следствия, она согласилась изготовить взрывное устройство по инструкции российского куратора и заложить его под машину военного. Ей перевели деньги, за которые киевлянка купила все необходимое.

Впоследствии агентке сообщили номер и марку "цели", а также адрес, где Land Rover был припаркован. За "работу" ей обещали 1500 долларов.

Утром 4 января офицер НГУ приехал в Киев в отпуск. Когда он открыл багажник, взрывчатка сдетонировала. В результате 30-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, а его спутница — травму правой кисти и ушибы лица.

Подрыв авто в Киеве: что уже известно

4 января пресс-служба полиции Киева заявила о взрыве внедорожника в Оболонском районе. Правоохранители подтверждали, что есть пострадавшие, на место выехали кинологи, взрывотехники и другие службы. В "Эспрессо" передавали, что травмы получили водитель и пассажир авто.

Фото с места преступления Фото: Еспресо

В Киевской городской прокуратуре впоследствии проинформировали, что квалифицировали произошедшее как теракт. Пресс-служба уточнила, что взрыв прогремел во время открытия багажника во дворе дома. Военнослужащий получил осколочные ранения.

Напомним, 2 января в Киевской городской прокуратуре информировали, что 74-летняя киевлянка отдала более миллиона гривен мошенникам. Злоумышленники представились работниками Службы безопасности Украины и обещали якобы проверить средства на причастность к РФ.