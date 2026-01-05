Підрив позашляховика у Києві: теракт проти офіцера НГУ замовили з Москви (фото)

4 січня на Оболоні у Києві прогримів вибух, прокуратура порушила справу про теракт. Тепер з'явилась інформація, що машину дистанційно підірвали на замовлення російських спецслужб.

Причетність Москви виявили "по гарячих слідах". Про це український журналіст і військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив 5 січня з посиланням на джерела в силових структурах.

Він передав, що підірваним на Героїв Дніпра Land Rover користувався військовослужбовець однієї з бригад оперативного призначення Нацгвардії. Офіцер отримав поранення, також була госпіталізована жінка, яка перебувала з ним у машині.

Фото з місця події Фото: Київська міська прокуратура

"Підрив здійснила молода жінка, яка вже виконувала подібні завдання для російських спецслужб. Вона за вказівкою куратора самотужки виготовила вибуховий пристрій і підклала його під машину військового", — зауважив Цаплієнко.

Відео дня

За його інформацією, саморобну вибухівку "запустили" дистанційно. Також на місці події знайшли телефон, з якого велася трансляція.

Деталі від прокуратури

У Київській міській прокуратурі заявили, що підозру у теракті на Оболоні отримала 24-річна місцева мешканка. За даними слідства, вона погодилася виготовити вибуховий пристрій за інструкцією російського куратора та закласти його під машину військового. Їй переказали гроші, за які киянка купила усе необхідне.

Згодом агентці повідомили номер та марку "цілі", а також адресу, де Land Rover був припаркований. За "роботу" їй обіцяли 1500 доларів.

Зранку 4 січня офіцер НГУ приїхав у Київ у відпустку. Коли він відчинив багажник, вибухівка здетонувала. В результаті 30-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму та осколкове поранення ноги, а його супутниця — травму правої кисті та забої обличчя.

Підрив авто у Києві: що вже відомо

4 січня пресслужба поліції Києва заявила про вибух позашляховика в Оболонському районі. Правоохоронці підтверджували, що є постраждалі, на місце виїхали кінологи, вибухотехніки та інші служби. В "Еспресо" передавали, що травми отримали водій і пасажир авто.

Фото з місця злочину Фото: Еспресо

У Київській міській прокуратурі згодом проінформували, що кваліфікували подію як теракт. Пресслужба уточнила, що вибух прогримів під час відкриття багажника у дворі будинку. Військовослужбовець отримав осколкові поранення.

Нагадаємо, 2 січня у Київській міській прокуратурі інформували, що 74-річна киянка віддала понад мільйон гривень шахраям. Зловмисники представилися працівниками Служби безпеки України і обіцяли нібито перевірити кошти на причетність до РФ.