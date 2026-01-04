У Києві вибухнув позашляховик біля житлових будинків: на місці працюють екстрені служби

У неділю, 4 січня, в одному з районів Києва стався вибух позашляховика. За попередньою інформацією, внаслідок події є поранені.

У поліції повідомили, що з'ясовують причини вибуху автомобіля в Оболонському районі столиці. Станом на 10:45 правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху. Про подію повідомила пресслужба столичної поліції.

За попередніми даними, є постраждалі. На місці події працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та представники інших екстрених служб.

У поліції повідомили, що з'ясовують причини вибуху автомобіля в Оболонському районі столиці. Туди вже направили наряди поліції та фахівців відповідних служб. Деталі інциденту обіцяють оприлюднити пізніше.

У поліції повідомили, що з'ясовують причини вибуху автомобіля Фото: Нацполiцiя Украiни

На опублікованих у мережі фото видно пошкоджений автомобіль, припаркований поблизу житлових багатоповерхових будинків. Також на місце прибули медики швидкої допомоги.

Наслідки вибуху позашляховика в Оболонському районі Києва Фото: Нацполiцiя Украiни

Правоохоронці обіцяють надати додаткову інформацію після завершення першочергових слідчих дій.

