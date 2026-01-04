В Киеве взорвался внедорожник возле жилых домов: на месте работают экстренные службы
В воскресенье, 4 января, в одном из районов Киева произошел взрыв внедорожника. По предварительной информации, в результате происшествия есть раненые.
В полиции сообщили, что выясняют причины взрыва автомобиля в Оболонском районе столицы. По состоянию на 10:45 правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва. О происшествии сообщила пресс-служба столичной полиции.
По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других экстренных служб.
В полиции сообщили, что выясняют причины взрыва автомобиля в Оболонском районе столицы. Туда уже направили наряды полиции и специалистов соответствующих служб. Детали инцидента обещают обнародовать позже.
На опубликованных в сети фото видно поврежденный автомобиль, припаркованный вблизи жилых многоэтажных домов. Также на место прибыли медики скорой помощи.
Правоохранители обещают предоставить дополнительную информацию после завершения первоочередных следственных действий.
