В Киеве взорвался внедорожник возле жилых домов: на месте работают экстренные службы

В воскресенье, 4 января, в одном из районов Киева произошел взрыв внедорожника. По предварительной информации, в результате происшествия есть раненые.

В полиции сообщили, что выясняют причины взрыва автомобиля в Оболонском районе столицы. По состоянию на 10:45 правоохранители устанавливают все обстоятельства взрыва. О происшествии сообщила пресс-служба столичной полиции.

По предварительным данным, есть пострадавшие. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, кинологи и представители других экстренных служб.

В полиции сообщили, что выясняют причины взрыва автомобиля в Оболонском районе столицы. Туда уже направили наряды полиции и специалистов соответствующих служб. Детали инцидента обещают обнародовать позже.

В полиции сообщили, что выясняют причины взрыва автомобиля Фото: Нацполиция Украины

На опубликованных в сети фото видно поврежденный автомобиль, припаркованный вблизи жилых многоэтажных домов. Также на место прибыли медики скорой помощи.

Последствия взрыва внедорожника в Оболонском районе Киева Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители обещают предоставить дополнительную информацию после завершения первоочередных следственных действий.

