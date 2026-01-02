Представились сотрудниками СБУ: в Киеве пенсионерка лишилась 1,4 млн грн

74-летняя киевлянка отдала более 1 млн 400 тысяч гривен мошенникам, которые представились работниками Службы безопасности Украины и должны были проверить деньги на причастность к стране-агрессору.

Следствие установило, что пенсионерка по телефону сообщила, что СБУ должна проверить ее деньги на причастность к России. Ей сказали, что она должна предоставить на проверку все сбережения, а через несколько дней деньги ей вернут, сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Женщина, будучи уверенной, что общается с сотрудниками спецслужб, передала так называемому агенту все свои сбережения – более 21 тысяч, около 5 тыс. евро и около 285 тысяч гривен. В общей сложности это более 1 млн 400 тысяч гривен.

Полицейские задержали так называемого "курьера", 31-летнего местного жителя, не имеющего никакого отношения к правоохранительным органам. Ему сообщили о подозрении. Его действия квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 УК Украины, а именно, как соучастие в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Устанавливаются другие лица, имеющие отношение к совершению мошенничества.

Напомним, жену украинского боксера Александра Усика, Екатерину, использовали мошенники для запуска фейкового сбора средств. Она призвала пользователей быть внимательными, проверять источники и ориентироваться только на ее официальные страницы.

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обратил внимание на подозрительный сбор средств, который активно распространялся в соцсетях. Речь идет об Ирине Готун, представляющей себя как участницу боевых действий и раненую военную.