"Не ассоциируйте их со мной": жена Усика сообщила о мошенниках, которые действуют от ее имени

Жену украинского боксера Александра Усика, Екатерину, использовали мошенники для запуска фейкового сбора средств. Они создали поддельную страницу в TikTok, выдавая себя за нее.

Екатерина сообщила, что несмотря на то, что она вообще не пользуется TikTok, аферистам удалось быстро набрать большую аудиторию и запустить финансовый сбор якобы от ее имени. Об этом она рассказала в Instagram.

Мошенники со своего фейкового аккаунта выманивают деньги у доверчивых пользователей, используя ее фото и имя. Жена Усика призвала ни в коем случае не донатить ни на какие "сборы", запущенные от ее имени в TikTok, ведь все они являются подделкой.

Екатерина Усик сообщила о мошенничестве Фото: Instagram

"Друзья, хочу сообщить, что я не имею никакого отношения к страницам, созданным под моим именем или с использованием моих фотографий. Все аккаунты, кроме моего официального, не являются моими и ведутся без моего участия. Пожалуйста, не доверяйте информации, опубликованной на этих страницах, и не ассоциируйте их со мной", — подчеркнула Екатерина.

Мошенники выманивают деньги от имени Екатерины Усик Фото: Instagram

Она призвала пользователей быть внимательными, проверять источники и ориентироваться только на ее официальные страницы.

