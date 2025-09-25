"На войне ее никто не видел": полковник ВСУ заявил о фейковом сборе блогера для "военной" (фото)

Полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан обратил внимание на подозрительный сбор средств, который активно распространяется в соцсетях. Речь идет об Ирине Готун, представляющей себя как участницу боевых действий и раненую военную.

По словам Штефана, видео с историей о службе в АТО, боевом ранении и проблемах со спиной собрало миллионные просмотры и более 250 тысяч гривен донатов. Однако, как отмечает офицер в своей заметке в Facebook, многочисленные факты свидетельствуют, что озвученная биография не соответствует действительности.

"Проблемы со спиной у нее появились еще в 2013 году, как и история с квартирой, которую по разным версиям то ли риелтор украла, то ли подруга. Никакого боевого ранения она не имела и не имеет априори, как и участия в боевых действиях", — написал военный.

Ирине Готун собирали средства еще в 2013 году Фото: скриншот

Сбор для раненой военной Ирины Готун — это фейк

Штефан напомнил, что еще в 2015 году волонтеры обращали внимание на сомнительную деятельность Ирины Готун, когда она посещала различные волонтерские пункты и организации. Также ее имя фигурировало в сюжете "Военного курьера" о мошеннических сборах средств.

Ирина Готун собирала средства возле ТЦ Фото: скриншот

Несмотря на критику и изложенные факты, блогер, который распространил сбор, отказывается его закрывать.

"Люди по крупицам собирают помощь, а здесь благодаря непутевым блогерам уже более 250 тысяч на квартиру. Главное придумать хорошую историю о боевом ранении и сделать репортаж", — подчеркнул полковник.

Штефан также поставил под сомнение заявления женщины о службе в различных подразделениях — от пехоты и "Айдара" до мобильных групп ПВО.

"За 11 лет войны ее никто там не видел. Все знают, что так не бывает: армия — это маленькая деревня, где все хоть через одного знают друг друга", — подчеркнул он.

Военный призвал блогера, который распространяет сбор, и саму Ирину Готун выйти на публичную встречу с журналистами и ответить на вопросы напрямую.

