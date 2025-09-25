Розыгрыш iPhone 17 среди украинских блогеров закончился грандиозным скандалом: что не так

Ряд популярных украинских блогеров, в частности Дмитрий Варварук, Анна Тринчер и Олег Машуковский, организовали розыгрыш новых iPhone 17 на фоне новостей о незаконной попытке ввоза крупной партии этих гаджетов в Украину. После этого в их сторону посыпались обвинения.

Совпадение вызвало волну критики со стороны инфлюенсеров и общественности, обвинивших участников акции в оторванности от реалий войны и использовании, возможно, контрабандной техники. Фокус собрал мнения всех сторон, чтобы разобраться в причине конфликта.

Розыгрыш iPhone 17

Недавно пограничники предотвратили незаконную попытку ввоза в Украину партии новых iPhone 17, которые не прошли надлежащего таможенного оформления. Почти сразу после этого блогеры, среди которых Олег Машуковский, Стася Макеева, Таня Самбурская, Александр Залиско, Дмитрий Варварук, Богдан Шелудяк (Буше) и Анна Тринчер, анонсировали розыгрыш смартфонов.

Одним из первых на своей странице в Threads публично высказался блогер Евгений Белозеров: "Как же кринжово выглядят гивы блогеров, в которых разыгрываются новые айфоны. На фоне новостей, что айфоны были завезены контрабандой без налогообложения".

Пограничники изъяли первые контрабандные iPhone 17 Фото: Threads

Его позицию поддержала блогер Елена Мандзюк, отметив, что ей "стыдно за деятельность коллег". Особенно жестко высказался и Александр "Терен" Будько, ветеран войны и участник шоу "Холостяк", который отметил неприемлемость таких акций в условиях полномасштабного вторжения. Он призвал блогеров направлять ресурсы на помощь ВСУ, а не на розыгрыши.

"Гивевей во время войны — это позор. Вместо того чтобы собрать для войска, которое дает возможность жить нам всем в Украине, лучше разыграть контрабандный айфон", — написал ветеран.

Позиция Евгения Белозерова

В разговоре с Фокусом блогер отметил, что нет доказательств, доказывающих, что разыгранные гаджеты — контрабандные.

"В своем посте я не писал, что это эти айфоны (контрабандные — Ред.), а лишь отметил, что выглядит кринжово на фоне новостей с завезенной контрабандой запускать блогерский гив, где разыгрываются айфоны, учитывая что официально рога еще не продаются в Украине. Насколько мне известно, Варварук выезжал за ними в Польшу, чтобы купить для розыгрыша", — объясняет Евгений.

Евгений Белозеров отметил, что нет доказательств, доказывающих, что разыгранные гаджеты — контрабандные. Фото: Facebook

Он считает неэтичными подобные акции, которые часто вводят доверчивую аудиторию в заблуждение.

"Я в целом считаю такое явление, как "гив" (собачьим дер***м). Но, если в них не рекламируются инфоцигани, казино или другие вредные страницы (а исключительно в рамках обмена аудиторией между известными блогерами), то это уже личное дело блогеров и их аудитории. Тем более, если блогеры в придачу к этому помогают войску. Однако этичность проведения подобных гивов во время войны — оставляю вопрос открытым", — добавляет Белозеров.

Блогер не знает подробностей, каким образом Дмитрий, который является военнообязанным, мог выехать за границу, чтобы приобрести технику для розыгрыша.

"Это уже лучше спросить у Дмитрия. Поскольку этой информацией я не владею. В комментариях пишут, что он может выезжать по состоянию здоровья... Я не привык кого-то осуждать. У каждого своя жизнь, и каждый вправе делать то, что он считает нужным. Главное, чтобы это не нарушало закон и не вредило другим. В этой ситуации я лишь подчеркнул кринжовость ситуации. Не более того. Просто высказал свое мнение", — подытожил он.

Ответ Дмитрия Варварука

Дмитрий Варварук, в свою очередь, оперативно отреагировал на обвинения. Он подчеркнул, что приобрел айфоны легально, объединившись с пятью другими людьми, поскольку закон позволяет одному лицу ввозить до двух телефонов.

"Гивы г**но? Здесь я больше согласен. Но это уже стало традицией раз в год обмениваться аудиторией, чтобы расширять украинский рынок. В Instagram органика хуже, чем в TikTok, поэтому так делаем. Это наша работа, а людям приятно", — пояснил он, добавив, что поддерживает военных.

Комментарий Дмитрия Варварука Фото: Threads

Фокус также обратился за дополнительными комментариями к Елене Мандзюк и Александру "Терена" Будько. Мы дополним публикацию, как только получаем ответы.

