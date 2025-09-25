Розіграш iPhone 17 серед українських блогерів закінчився грандіозним скандалом: що не так

Низка популярних українських блогерів, зокрема Дмитро Варварук, Анна Трінчер та Олег Машуковський, організувала розіграш нових iPhone 17 на тлі новин про незаконну спробу ввезення великої партії цих ґаджетів в Україну. Після цього в їхній бік посипалися звинувачення.

Збіг викликав хвилю обурення з боку інфлюенсерів та громадськості, які звинуватили учасників акції у відірваності від реалій війни та використанні, можливо, контрабандної техніки. Фокус зібрав думки усіх сторін, щоб розібратися у причині конфлікту.

Розіграш iPhone 17

Нещодавно прикордонники запобігли незаконній спробі ввезення в Україну партії нових iPhone 17, які не пройшли належного митного оформлення. Майже одразу після цього блогери, серед яких Олег Машуковський, Стася Макєєва, Таня Самбурська, Олександр Заліско, Дмитро Варварук, Богдан Шелудяк (Буше) та Анна Трінчер, анонсували розіграш смартфонів.

Одним із перших на своїй сторінці у Threads публічно висловився блогер Євген Білозеров: "Як же крінжово виглядають ґіви блогерів, в яких розігруються нові айфони. На фоні новин, що айфони були завезені контрабандою без оподаткування".

Прикордонники вилучили перші контрабандні iPhone 17 Фото: Threads

Його позицію підтримала блогерка Олена Мандзюк, зазначивши, що їй "соромно за діяльність колег". Особливо жорстко висловився й Олександр "Терен" Будько, ветеран війни та учасник шоу "Холостяк", який наголосив на неприйнятності таких акцій в умовах повномасштабного вторгнення. Він закликав блогерів спрямовувати ресурси на допомогу ЗСУ, а не на розіграші.

"Ґівевей під час війни — це ганьба. Замість того щоб зібрати для війська, яке дає можливість жити нам усім в Україні, краще розіграти контрабандний айфон", — написав ветеран.

Позиція Євгена Білозерова

У розмові з Фокусом блогер зазначив, що немає доказів, які доводять, що розіграні ґаджети — контрабандні.

"У своєму дописі я не писав, що це ці айфони (контрабандні — Ред.), а лиш зазначив, що виглядає крінжово на фоні новин із завезеною контрабандою запускати блогерський гів, де розігруються айфони, враховуючи що офіційно роги ще не продаються в Україні. Наскільки мені відомо, Варварук виїздів за ними до Польщі, аби купити для розіграшу", — пояснює Євген.

Євген Білозеров зазначив, що немає доказів, які доводять, що розіграні ґаджети — контрабандні. Фото: Facebook

Він вважає неетичними подібні акцій, які часто вводять довірливу аудиторію в оману.

"Я в цілому вважаю таке явище, як "гів" (собачим ла***м). Але, якщо в них не рекламуються інфоцигани, казино чи інші шкідливі сторінки (а виключно в рамках обміну аудиторією між відомими блогерами), то це вже особиста справа блогерів і їх аудиторії. Тим паче, якщо блогери в додачу до цього допомагають війську. Однак етичність проведення подібних гівів під час війни — залишаю питання відкритим", — додає Білозеров.

Блогер не знає подробиць, яким чином Дмитро, який є військовозобов’язаним, міг виїхати за кордон, щоб придбати техніку для розіграшу.

"Це вже краще запитати у Дмитра. Оскільки цією інформацією я не володію. У коментарях пишуть, що він може виїжджати за станом здоров’я… Я не звик когось засуджувати. У кожного своє життя, і кожен вправі робити те, що він вважає за потрібним. Головне, щоб це не порушувало закон і не шкодило іншим. У цій ситуації я лише підкреслив крінжовість ситуації. Не більше. Просто висловив свою думку", — підсумував він.

Відповідь Дмитра Варварука

Дмитро Варварук, своєю чергою, оперативно відреагував на звинувачення. Він підкреслив, що придбав айфони легально, об'єднавшись із п'ятьма іншими людьми, оскільки закон дозволяє одній особі ввозити до двох телефонів.

"Чи ґіви г**мно? Тут я більше згоден. Але це вже стало традицією раз на рік обмінюватися аудиторією, щоб розширювати український ринок. В Instagram органіка гірша, ніж у TikTok, тому так робимо. Це наша робота, а людям приємно", — пояснив він, додавши, що підтримує військових.

Коментар Дмитра Варварука Фото: Threads

Фокус також звернувся за додатковими коментарями до Олени Мандзюк та Олександра "Терена" Будька. Ми доповнено публікацію, щойно отримуємо відповіді.

