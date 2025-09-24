У мережі скандал серед блогерів через розіграш iPhone: у чому причина

Нещодавно в Україну намагалися незаконно ввезти нову партію iPhone. Однак прикордонники запобігли імпорту цих гаджетів. Після цього популярні українські блогери організували розіграш нових iPhone, що викликало хвилю критики серед деяких колег.

Серед учасників розіграшу iPhone 17 серії – Олег Машуковський, Стася Макєєва, Таня Самбурська, Олександр Заліско, Дмитро Варварук, Богдан Шелудяк (Буше), Анна Трінчер. Одним із перших своє обурення щодо цього висловив Євген Білозеров у Threads.

Блогери розігрують нові iPhone: у мережі стався скандал

"Як же крінжово виглядають гіви блогерів, в яких розігруються нові айфони. На фоні новин, що айфони були завезені контрабандою без оподаткування", – написав Білозеров.

Підтримала Євгена й блогерка Олена Мандзюк, зазначивши, що їй "соромно за діяльність колег". Критику висловив також ветеран війни Олександр "Терен" Будько.

"Гівевей під час війни – це ганьба. Замість того щоб зібрати для війська, яке дає можливість жити нам усім в Україні, краще розіграти контрабандний айфон", – написав він.

Також він додав, що ті, "хто ведеться на гівевей, нагадують тих, хто кладе перед екзаменом книгу під подушку".

Реакція Варварука на критику

Дмитро Варварук у відповідь на звинувачення прокоментував допис Білозерова. Він підкреслив, що купував нові iPhone легально разом із п’ятьма іншими людьми, адже закон дозволяє придбати до двох телефонів на одну особу.

"Я не писав, що це ті самі конфісковані айфони. Але те, що ваш (і не тільки) гів вийшов на фоні останніх новин про конфіскат – сильно тригерить і підкреслює, що ви знаходитесь не в контексті сьогодення", – відповів Євген на коментар Дмитра.

Варварук додав, що проживає в Україні, висвітлює події, підтримує військових, але водночас визнає, що "можна робити більше".

"Чи гіви г*мно? Тут я більше згоден. Але це вже стало традицією раз на рік обмінюватися аудиторією, щоб розширювати український ринок. В інстаграмі органіка гірша, ніж у тіктоці, тому так робимо. Це наша робота, а людям приємно", – пояснив він.

